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تعاون بين «ميرال» و«صندوق خليفة» لدعم رواد الأعمال

تعاون بين «ميرال» و«صندوق خليفة» لدعم رواد الأعمال
20 مارس 2025 17:48


أبوظبي (الاتحاد)
تواصل «ميرال»، تعاونها مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم رواد الأعمال المحليين في النسخة الرابعة من «واترفرونت نايتس» في ياس باي واترفرونت.
ويقام السوق حتى 1 أبريل، حيث يتم عرض 26 علامة تجارية محلية، من بينها 22 علامة تجارية مدعومة من الصندوق.
وفي إطار الشراكة القوية، قام محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وموزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بزيارة «واترفرونت نايتس» لدعم رواد الأعمال، والتعرف على أعمالهم التجارية المحلية ومنتجاتهم.
وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من عرض منتجاتهم وخدماتهم الاستثنائية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توفير منصة للأعمال التجارية المحلية ورواد الأعمال الموهوبين الذين يساهمون في نمو مجتمعاتنا المحلية.
وأضاف: مع احتفالنا بعام المجتمع، تكتسب هذه المبادرة أهمية أكبر، حيث إنها لا تسهم فقط في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بل تعزز أيضاً النسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا، ما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً وترابطاً للجميع.
وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يُسعدنا التعاون مع ميرال للسنة الثالثة على التوالي في هذا الحدث المميز، والذي يعكس التزامنا بدعم وتمكين المشاريع الإماراتية من خلال المشاركة بمشاريعهم المبتكرة بمختلف نشاطاتها، والتفاعل المباشر مع الجمهور، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق تأثير اقتصادي إيجابي يعزز من تنافسية المشاريع الوطنية، ويعكس الابتكار والإبداع الذي يتميز به رواد الأعمال الإماراتيون».

ميرال
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