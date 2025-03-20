مركز دبي التجاري يستقطب 2.65 مليون مشارك في 2024

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن نتائجه لعام 2024، والتي كشفت استقبال المركز 2.65 مليون مشارك خلال عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 7% مقارنة بعام 2023، وذلك بفضل جدول فعاليات حافل شمل 378 فعالية في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية، مسجلاً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.

وشهد قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض نمواً كبيراً، حيث ارتفع عدد الفعاليات من 107 في عام 2023 إلى 135 في عام 2024 بمشاركة 2.03 مليون مشارك، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 30%.

وشهدت الفعاليات مشاركة دولية بارزة، حيث بلغ عدد المشاركين من جميع أنحاء العالم 942 ألف مشارك أي 46% من إجمالي الحضور، مما عزّز مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال على مستوى العالم.

وشهدت المعارض والفعاليات التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي مشاركة 58,665 جهة عارضة بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023، وشكّلت الجهات العارضة العالمية، التي قدمت من خارج الدولة 77%، ما يعكس قدرة دبي على جذب الشركات العالمية.

ويمثّل هذا النمو في المشاركة الدولية دفعة قوية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

ونظّم مركز دبي التجاري العالمي 20 معرضاً وفعالية رئيسية في عام 2024، شارك فيها 590 ألف مشارك بزيادة سنوية قدرها 14%.

وبلغ عدد المشاركين الدوليين 242 ألف مشارك، أي 41% من إجمالي الحضور، كما ارتفع عدد الجهات المشاركة في معارض المركز بنسبة 9%، حيث وصل إلى 19,062 شركة، منها أكثر من 15 ألف شركة دولية، أي ما يعادل 79% من إجمالي الجهات المشاركة في المعرض.

وساهمت شركة «كون العالمية» في تعزيز حضور مركز دبي التجاري العالمي على المستوى الدولي من خلال توسيع نطاق فعالياتها الرئيسية خارج دبي، حيث شهدت فعاليات مثل معرضي «جيتكس أفريقيا» في المغرب و«جيتكس ديجي هيلث 5.0 آسيا» في سنغافورة نجاحاً لافتاً.

وحافظ قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم على مكانته كأبرز القطاعات أداءً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهد تنظيم 25 فعالية شارك فيها أكثر من 465 ألف شخص، وهو ما يمثل 23% من إجمالي المشاركين في فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض - وهي زيادة استثنائية بنسبة 69% مقارنة بعام 2023.

وجاء قطاع الأغذية والفنادق والتموين في المرتبة الثانية، حيث اجتذب أكثر من 283 ألف مشارك، بنسبة 14% من إجمالي المؤتمرات والمعارض.

وحلّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرتبة الثالثة، حيث شهد مشاركة أكثر من 281 ألف مشارك، وهو ما نسبته 14% من إجمالي المشاركين. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية ضمن القطاعات الخمسة الأكثر نشاطاً، حيث شهد حضور أكثر من 112 ألف مشارك.

وشهد قطاع الترفيه والرياضة والسفر مشاركة حوالي 110 آلاف مشارك في الفعاليات الرئيسية.

وواصل مركز دبي التجاري العالمي تعزيز أجندة المؤتمرات والفعاليات، حيث استضاف 25 مؤتمراً أي ما يعادل ضعف العدد المسجل في عام 2023، كما أضيفت 17 فعالية جديدة شارك فيها حوالي 90 ألف مشارك، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2023.

واستضاف مركز دبي التجاري العالمي 14 فعالية للمنظمات والجمعيات الدولية، شارك فيها أكثر من 104 آلاف مشارك، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2023. وتزايدت مساهمات مركز دبي للمعارض في عام 2024، حيث استضاف 24 فعالية حضرها 128 ألف مشارك.

ويواصل مركز دبي التجاري العالمي تنفيذ المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض بقيمة 10 مليارات درهم، ما يعزّز دوره في منظومة فعاليات الأعمال في دبي. ومن المقرر أن تضيف المرحلة الأولى، المقرر استكمالها في عام 2026، مساحة معارض جديدة دائمة تبلغ 64 ألف متر مربع، لترتفع المساحة الإجمالية إلى 140 ألف متر مربع. وبحلول عام 2031، سيمتد المركز على مساحة 180 ألف متر مربع، ما يتيح استضافة 65 ألف زائر يومياً وتنظيم عدة فعاليات كبرى في الوقت ذاته.