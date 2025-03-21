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تسلا تستدعي أكثر من 46 ألف "سايبر تراك"

تسلا تستدعي أكثر من 46 ألف "سايبر تراك"
21 مارس 2025 15:12

 أعلنت شركة تسلا عن استدعاء 46,000 شاحنة من طراز سايبر تراك في الولايات المتحدة، وذلك بسبب خلل في اللوحة الخارجية قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما يشكّل خطراً على السلامة العامة. ويشمل هذا الاستدعاء جميع المركبات التي تم إنتاجها منذ بدء تصنيع الطراز في نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2025، وفقاً لوثيقة رسمية قدمتها الشركة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

تفاصيل العيب الفني وتأثيره على السلامة
أوضحت تسلا أن اللوحة المركزية في الشاحنة قد تنفصل أثناء السير، مما يزيد من خطر اصطدامها بالسيارات الأخرى على الطريق، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث أو إصابات محتملة. وأرجعت الشركة السبب إلى استخدام لاصق غير مستقر يتعرض للتقصف بفعل العوامل البيئية، مما يؤدي إلى ضعف تماسك اللوحة مع الهيكل الخارجي.  

الإجراءات التي ستتخذها تسلا
تعهدت الشركة بمعالجة المشكلة عبر استبدال وحدة Cantrail، وهي الجزء العلوي الجانبي من الهيكل الممتد على طول حافة السقف فوق النوافذ الجانبية، بوحدة جديدة مطابقة لمعايير التحمل. وأكدت تسلا أن عملية الصيانة لن تستغرق أكثر من ساعة واحدة لكل مركبة، مما يسهل على العملاء إتمام الإصلاح بسرعة.  

لا حوادث مسجلة حتى الآن رغم الشكاوى
على الرغم من تسجيل 151 شكوى ضمن الضمان تتعلق بهذا العيب، أكدت تسلا أنها لم تتلقَّ أي تقارير عن حوادث أو إصابات أو وفيات ناتجة عن المشكلة حتى الآن. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بضمان أعلى معايير الأمان لمركباتها الكهربائية، خاصة مع تزايد انتشار "سايبر تراك" في الأسواق.  
يُعد هذا الاستدعاء واحداً من أكبر التحديات التي تواجهها تسلا حيث يسلط الضوء على التحديات التصنيعية التي تواجه الشركة في إنتاج مركبات متينة وآمنة. ومن المتوقع أن يتوجه مالكو سايبر تراك إلى مراكز الخدمة المعتمدة لإجراء التعديلات اللازمة وضمان سلامة مركباتهم.

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