السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية»: 32 إجراء تنفيذياً ورقابياً خلال شهر

مقر هيئة الأوراق المالية والسلع
21 مارس 2025 22:22

 

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عبر منصة «إكس»، تنفيذها 32 إجراءً رقابياً وتنفيذياً في فبراير الماضي، شملت إنذارات وغرامات، وتوجيهات، وتنبيهات توعوية، إضافة إلى إحالة بعض الحالات للنيابة، وحجب مواقع مشبوهة، في إطار التزامها بالشفافية وحماية المستثمرين، مشيرة إلى أن دورها الرقابي يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه وعملاً بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (9) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، عدم صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من آثار مترتبة على خفض القيمة الاسمية لأسهم إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة، وأنها إشاعات غير صحيحة.
وحذرت المستثمرين، في بيان صدر عنها، من أن الموضوع قيد الدراسة حالياً لدى الهيئة، وأن آلية خفض القيمة الاسمية لأسهم أي شركة هي إحدى طرق تخفيض رأس المال المحددة بقانون الشركات وتتطلب قراراً خاصاً من قبل الجمعية العمومية للشركة.
ودعت الهيئة المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن نشر وتداول التحذير المنشور.
وجددت هيئة الأوراق المالية والسلع، تحذيرها لجمهور المستثمرين من قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع باستخدام شعار الهيئة وأرقام هواتف محلية، منبهه إلى ضرورة عدم التواصل مع الهيئة إلا من خلال بيانات الاتصال الرسمية والواردة بالموقع الإلكتروني.
وأوضحت أنه انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، ونظراً لما تلاحظ لها في الآونة الأخيرة من تلقي بعض المستثمرين لرسائل مُدعى صدورها عن الهيئة (من خلال وسائل التواصل الاجتماعي) تتعلق بمطالبتهم بسداد رسوم أو مستحقات مالية، فإن الهيئة تؤكد من جانبها بأنها لا تُصدر مُطلقا مثل هذه الرسائل، كما تهيب الهيئة بالمستثمرين عدم الانسياق وراء تلك الرسائل وعدم التعامل مع مرسليها تجنباً للتعرض لأية عمليات نصب أو احتيال قد يلحق بهم.

أخبار ذات صلة
«الأوراق المالية»: الإمارات في ريادة الأسواق المالية
مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025
هيئة الأوراق المالية والسلع
آخر الأخبار
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
اليوم 02:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
اليوم 02:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
اليوم 02:15
عائلات نازحة تعود من لبنان إلى سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
اليوم 02:15
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©