«الأوراق المالية»: 32 إجراء تنفيذياً ورقابياً خلال شهر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عبر منصة «إكس»، تنفيذها 32 إجراءً رقابياً وتنفيذياً في فبراير الماضي، شملت إنذارات وغرامات، وتوجيهات، وتنبيهات توعوية، إضافة إلى إحالة بعض الحالات للنيابة، وحجب مواقع مشبوهة، في إطار التزامها بالشفافية وحماية المستثمرين، مشيرة إلى أن دورها الرقابي يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه وعملاً بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (9) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، عدم صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من آثار مترتبة على خفض القيمة الاسمية لأسهم إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة، وأنها إشاعات غير صحيحة.

وحذرت المستثمرين، في بيان صدر عنها، من أن الموضوع قيد الدراسة حالياً لدى الهيئة، وأن آلية خفض القيمة الاسمية لأسهم أي شركة هي إحدى طرق تخفيض رأس المال المحددة بقانون الشركات وتتطلب قراراً خاصاً من قبل الجمعية العمومية للشركة.

ودعت الهيئة المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن نشر وتداول التحذير المنشور.

وجددت هيئة الأوراق المالية والسلع، تحذيرها لجمهور المستثمرين من قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع باستخدام شعار الهيئة وأرقام هواتف محلية، منبهه إلى ضرورة عدم التواصل مع الهيئة إلا من خلال بيانات الاتصال الرسمية والواردة بالموقع الإلكتروني.

وأوضحت أنه انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، ونظراً لما تلاحظ لها في الآونة الأخيرة من تلقي بعض المستثمرين لرسائل مُدعى صدورها عن الهيئة (من خلال وسائل التواصل الاجتماعي) تتعلق بمطالبتهم بسداد رسوم أو مستحقات مالية، فإن الهيئة تؤكد من جانبها بأنها لا تُصدر مُطلقا مثل هذه الرسائل، كما تهيب الهيئة بالمستثمرين عدم الانسياق وراء تلك الرسائل وعدم التعامل مع مرسليها تجنباً للتعرض لأية عمليات نصب أو احتيال قد يلحق بهم.