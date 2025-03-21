2024 عمومية «كهرباء دبي» تقر توزيع أرباح بـ3.1 مليار درهم



دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، موافقة مساهمي الشركة، خلال الجمعية العمومية، على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2024، للمساهمين المسجلين بتاريخ 31 مارس 2025.

ترأس الاجتماع معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وحضره معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ونسبة 92.2% من المساهمين. وتم، خلال الاجتماع، انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث.

وقال معالي مطر حميد الطاير: «إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في النمو الاقتصادي والاستدامة والابتكار، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نفخر بأن نكون جزءاً أساسياً من هذا النجاح، حيث تؤدي الهيئة دوراً محورياً في ضمان جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه لدعم مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها دبي».

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير: «إنه في عام 2024، حققت مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً قوياً، حيث سجلت إيرادات مجمعة بقيمة 30.98 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 15.73 مليار درهم، وصافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.23 مليار درهم».

وأضاف: تقدم الهيئة خدماتها لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل، ونفخر بتحقيق أدنى معدل فاقد في شبكة الكهرباء على مستوى العالم بنسبة 2%؛ وأدنى معدل فاقد في شبكة المياه على مستوى العالم بنسبة 4.5%؛ وأقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، بمعدل أقل من دقيقة واحدة سنوياً لكل مشترك، ما يؤكد الموثوقية العالمية لشبكة الكهرباء في دبي، كما نواصل الاستثمار في التحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة المتعاملين، ونتيجة لذلك، جاءت الهيئة في المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيساً، ضمن مجالات عملها.

واختتم معالي سعيد الطاير بالقول: متفائل بآفاق عام 2025 التي يعززها استمرار نمو القطاعات السياحية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، إلى جانب تزايد أعداد الموجودين في دبي خلال ساعات النهار، وفرص التوسع في الأعمال وتطوير البنية التحتية، ونتطلع إلى المستقبل بعزيمة وتفاؤل، عازمين على تحقيق جميع مبادراتنا الاستراتيجية، وتعزيز الربحية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والتميز، مع الاستمرار في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، وجميع المعنيين.