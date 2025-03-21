‏«قمة AIM للاستثمار» بأبوظبي تستعرض مستقبل قطاع التنقل أبريل المقبل



أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض قمة AIM للاستثمار 2025 خلال دورتها الرابعة عشرة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل أبرز الابتكارات العالمية في قطاع التنقل, وذلك ضمن محور مدن المستقبل.

وتجمع القمة رواد الصناعة والمستثمرين وصناع القرار لاستكشاف مستقبل قطاع النقل المتطور، ويتم تنظيم فعاليات الدورة الـ 14 من قمة AIM للاستثمار تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 25 ألف شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.

وتعرض شركة PAL-V، هذا العام PAL-V Liberty، أول مركبة طائرة في العالم حاصلة على شهادة الطرق الأوروبية، والتي تُقدّم نموذجاً عملياً لمستقبل التنقل.

وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة النقل الحضرية، مثل الازدحام المروري والتأخير في التنقل بين المدن، تُوفر حلول التنقل الجوي المتقدم (Advanced Air Mobility - AAM) فرصة لإعادة تعريف مفهوم المواصلات، مما يُسهم في تعزيز الكفاءة وتقليل أوقات السفر وتحسين البنية التحتية للنقل.

وقال روبرت دينجمانس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةPAL-V: «فخورون بعرض مركبة PAL-V Liberty في قمة AIM 2025، وذلك تماشياً مع التطور المستمر في قطاع التنقل»، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في مجال التنقل الجوي المتقدم تجعلها منصة مثالية لاستكشاف الإمكانات الثورية لمركبات FlyDrive في قطاع النقل».

وأضاف أنه من خلال PAL-V Liberty، نجسد مستقبل التنقل على أرض الواقع، ونقدم حلولاً سلسة وفعالة ومرنة تلبي احتياجات الحكومات والمهنيين والأفراد.

وحققت PAL-V Liberty إنجازاً تاريخياً في عام 2020 عندما أصبحت أول مركبة طائرة تحصل على شهادة الطرق الأوروبية، مما سمح لها بالسير على الطرق العامة جنبًا إلى جنب مع المركبات التقليدية.

وبعد أربع سنوات من التشغيل الآمن، أثبتت كفاءتها بمرورها الناجح في أول فحص فني دوري (PTI)، وهو ما يُؤكد موثوقيتها وسلامتها سواء كمركبة برية أو كوسيلة طيران.

وتعمل PAL-V حالياً على إتمام إجراءات شهادة الطيران من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، مما يُمهد الطريق لتسليم أول طرازات PAL-V Liberty لعملائها من الهيئات الحكومية والشركات والأفراد الذين ينتظرون هذه التقنية الثورية.

وتُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في تبني أحدث تقنيات النقل الذكي والمستدام وتستثمر بشكل مكثف في النقل الجوي الحضري، والمركبات ذاتية القيادة، والبنية التحتية المتطورة، مما يعزز مكانتها مركزا عالميا للابتكار في قطاع التنقل.

ويتماشى مفهوم FlyDrive من PAL-V مع رؤية الإمارات للمستقبل والذي يُقدم حلاً عملياً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع، يُمكن دمجه بسلاسة ضمن استراتيجيات التنقل المتقدمة للدولة.

وتُوفر هذه التقنية بديلاً فعالًا لحل مشكلة الازدحام المروري كونها ُتتيح التبديل بين القيادة والطيران تقليل أوقات التنقل وزيادة كفاءة النقل الحضري والتنقل بين المدن، مما يُعزز الإنتاجية ويسهم في تحسين جودة الحياة.