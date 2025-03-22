رابطة الإمارات للفرانشايز تناقش خطتها التشغيلية



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة الإمارات للفرانشايز اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة نور التميمي رئيسة «الرابطة»، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ممثلي إمارات الدولة.

استعرض الاجتماع مستجدات أعمال الرابطة والخطة التشغيلية للعام الحالي، كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة واللجنة التنفيذية وفرق العمل لكل إمارة النظام الأساسي للرابطة بشكله النهائي.

وسلّط الاجتماع الضوء على مخرجات الجلسة الحوارية، التي تم خلالها حصر التحديات واقتراح الحلول وطرح التوصيات المشتركة والرامية إلى الارتقاء بكافة متطلبات العمل للمرحلة القادمة في أجندة أعمال الرابطة للعام 2025، لاسيما تكثيف العمل بوضع الخطط والمبادرات المبتكرة التي سيسهم تحقيقها في التوافق مع أفضل المعايير العالمية وتعزيز الوضع التنافسي للامتياز التجاري في دولة الإمارات، وتكوين منصة لتمكين المشاركة الفعّالة بين رواد الأعمال وأصحاب الامتياز من المانحين والممنوحين، وكافة المعنيين والمهتمين بقطاع الفرانشايز محليًا ودوليًا، باعتباره عاملاً رئيسياً ومؤثراً في تحقيق التنويع الاقتصادي.

وقالت نور التميمي في كلمتها خلال الاجتماع إن الرابطة أخذت على عاتقها تمكين قطاع الامتياز التجاري في الإمارات، باعتباره عاملاً رئيسياً ومؤثراً في تحقيق التنوع الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ودفع عجلة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وأضافت أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في توفير الممّكنات والمحّفزات اللازمة لتحقيق رؤيتها الاقتصادية، وأن الرابطة ستواكب هذه الرؤية والوصول بقطاع الامتياز التجاري إلى أوسع الأفاق بالتعاون مع شركائها الفاعلين، واتخاذ خطوات طموحة نحو ترسيخ نظام أعمال مرن يسهم في النمو والازدهار المستمر لاقتصاد المستقبل.

ولفتت إلى أهمية حماية العلامة التجارية وزيادة الوعي بشأن الامتياز التجاري، بما في ذلك حقوق مانح الامتياز والممنوح، والعمل على توسيع نطاق ظهور العلامات التجارية الإماراتية والسعي من أجل توسعها محلياً ودولياً.

وأكدت على ضرورة تبني الأفكار المبتكرة، وتعزيز بيئة أعمال تطلعية وطموحة، وتوسيع الشراكات، والترويج للامتياز كأداة ترّسخ وجود وتفاعل رواد الأعمال وإتاحة المجالات والفرص الاستثمارية أمامهم، وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم.

وقالت رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز إن من أهداف الرابطة الرئيسة في الفترة الحالية تحسين البنية التشغيلية لقطاع الامتياز، وجعل الإمارات بيئة الأعمال الأمثل لدعم نمو الفرانشايز المحلية دولياً، بالإضافة إلى جذب الفرانشايز العالمية لبيئة الأعمال في الإمارات باعتبارها وجهة رائدة في هذا القطاع.