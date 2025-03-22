ارتفاع حجوزات السفر خلال إجازة «الربيع والعيد»

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد مسؤولون في شركات طيران ومكاتب سياحية نمو الحجوزات للسفر خلال إجازة الربيع وعيد الفطر إلى وجهات مختلفة، لا سيما إلى دول شرق آسيوية والجزر السياحية، إضافة إلى عدد من الدول العربية، ودول أوروبية.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن موسم الربيع الحالي الذي يتزامن أيضاً مع عيد الفطر، يشهد إقبالاً كبيراً من السفر من سكان الإمارات، ليرتفع إشغال الطائرات خلال أيام ذروة السفر في هذا الموسم.

وعادة ما تشهد مواسم السفر من الإمارات لا سيما خلال موسم الربيع والصيف والموسم الشتوي إقبالاً كبيراً على السفر، حيث يرتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج العام الجاري، ليصل إلى 119.9 مليار درهم مقارنة مع 115.7 مليار درهم تم إنفاقها على السفر العام الماضي، بنمو 3.6%، بحسب تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي، التي توقعت أن يرتفع إجمالي إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج إلى 140.7 مليار درهم بحلول عام 2034.

الاتحاد للطيران

وكشفت الاتحاد للطيران لـ «الاتحاد» عن أبرز وجهات السفر لعطلة عيد الفطر، فمع اقتراب عيد الفطر المبارك، يخطط المسافرون لقضاء إجازاتهم وسط إقبال متزايد على الوجهات العالمية المتميزة.

وقال يعرب عبيدالله، المدير الإقليمي العام في الاتحاد للطيران لـ «الاتحاد»، «شهدت حركة الحجوزات ارتفاعاً ملحوظاً إلى بانكوك، القاهرة، إسطنبول، فيينا، والدار البيضاء خلال فترة العيد.

وأضاف عبيد الله «نظراً للطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة، حرصنا على تعزيز شبكة رحلاتنا وخدماتنا لضمان تجربة طيران سلسة ومريحة، حيث شهدنا بداية قوية للعام، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ثقة المسافرين المتزايدة بعلامتنا التجارية». وقال إنه لضمان الحصول على أفضل الأسعار والعروض الخاصة بموسم العيد، يُنصح بالحجز المبكر لتأمين المواعيد المفضلة.

وسيحظى ضيوف الاتحاد للطيران باستقبال مميز في مطار زايد الدولي، حيث تتوفر مرافق تسجيل دخول متطورة تشمل مناطق مخصصة للعائلات، ومحطات تسجيل ذاتية بتقنية التعرف البيومتري، إلى جانب خدمات فاخرة مخصصة لمسافري درجة الأعمال والدرجة الأولى.

ويز إير أبوظبي

وحول الطلب المتوقع خلال إجازة العيد وعطلة الربيع، قال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لويز إير أبوظبي، «نشهد إشغالاً كاملاً لمقاعد الطيران لرحلات المغادرين من أبوظبي خلال هذه الإجازة وعلى وجهاتنا الرئيسية التي تشهد الطلب الأكبر خلال هذه الإجازة مثل أذربيجان وكازاخستان وجورجيا والقاهرة في مصر وصوفيا في بلغاريا.

وفيما يتعلق بمستوى أسعار التذاكر، أكد إيدهاغن أهمية الحجز المبكر لتفادي زيادة الأسعار لأن الحجز في آخر لحظة يرفع من أسعار التذاكر بشكل ملحوظ فيفضل التخطيط المسبق للسفر للحصول على أفضل أسعار للتذاكر.

العربية أبوظبي

وأفادت العربية للطيران أبوظبي لـ«الاتحاد»، إنها تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على السفر خلال إجازة الربيع وعيد الفطر، حيث إن وجهات إسطنبول في تركيا وباكو في أذربيجان وكولومبو في سيريلانكا وتبليسي في جورجيا وموسكو ويكاترينبورغ في روسيا، وطشقند في أوزبكستان تعد الأكثر طلباً خلال الموسم.

شركات سياحية

وقال علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا للسفر والسياحة»، «نشهد ارتفاعاً في الطلب على السفر خلال إجازة الربيع وعطلة عيد الفطر المبارك على الوجهات المعروفة مثل دول أوروبا الغربية من بينها المملكة المتحدة وتحديداً لندن، إضافة إلى دول عربية مثل مصر والأردن والمغرب، فضلاً عن وجهات في آسيا مثل إندونيسيا وتايلاند».

وأضاف «هناك طلب من الراغبين بالسفر لوجهات قريبة لمدة 4 ليال كحد أقصى مثل جزر المالديف وسيشل».

وتوقع العلي نمو الطلب على السفر إلى الخارج بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال إجازة الربيع وعيد الفطر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الوجهات الدافئة

أكدت غزل ساجد الشريك المؤسس في «لوكسافار»، أن حلول موسم عطلة الربيع وارتفاع الحجوزات على مختلف الوجهات الدافئة، يترافق مع تزايد ملحوظ في إقبال المسافرين بدولة الإمارات على تجارب السفر الفاخرة التي توفر برامج علاجية ومرافق وفعاليات وأنشطة تركز على الاستجمام والاسترخاء، وهو ما يعكس تحولاً ملحوظاً في التوجهات السياحية الفردية.

وأضافت ساجد: «أصبح المسافرون اليوم يبحثون عن تجارب مميزة تتجاوز العطلات التقليدية، حيث يفضلون وجهات توفر تجارب صحية متكاملة تركز على الاسترخاء، وتساعدهم على استعادة التوازن النفسي والجسدي».

وقالت «نشهد طلباً متزايداً على رحلات قصيرة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام، خاصةً لدى المسافرين الأفراد الذين يرغبون بالسفر وحدهم دون مرافقين، في سبيل إعادة شحن طاقتهم بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية». وأكدت ساجد «وجهات مثل الهيمالايا في الهند، ودولوميتس في إيطاليا، وهوا هين في تايلاند، وسومبا في إندونيسيا تمثل فرصاً استثنائية للاستجمام الجسدي والذهني، ما يجعل من عطلة الربيع فرصة مثالية لرحلة تترك أثراً دائماً على صحة وسلامة وعافية الأفراد».

وجهات متنوعة

وبحسب توقعات السفر لـ «إكسبيديا»، فإن المسافرين من دولة الإمارات يرغبون باستكشاف وجهات متنوعة خلال عطلة عيد الفطر القادمة، بدءاً من الوجهات الشاطئية مثل جزر المالديف وبوكيت، ووصولاً إلى المدن الشهيرة مثل إسطنبول ولندن وباريس.

وأضافت أن الوجهات المحلية، بما في ذلك رأس الخيمة ودبي وأبوظبي، لا تزال خياراً مفضلاً، بينما تبرز الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للرحلات الطويلة، مع ارتفاع عمليات البحث عن نيويورك ولاس فيغاس وبوسطن.

وتتصدر الوجهات الإقليمية مثل البحرين والقاهرة قوائم الوجهات المرغوبة خلال فترة الربيع لتاريخها العريق وجمالها الثقافي، إضافة إلى سهولة الوصول إليها.

الأكثر طلباً

تعد الجزر السياحية من الوجهات الأكثر طلباً بما في ذلك جزر سيشل وأوساكا وموريشيوس خلال موسم الربيع، وتبرز لندن وباريس وإسطنبول كوجهات رئيسية، وجزر المالديف وبوكيت.

وقال متحدث باسم إكسبيديا: «يوفر موسم الربيع فرصة رائعة للسفر، ويستقبل المسافرون من الإمارات العربية المتحدة هذا الموسم برحلات إلى مدن أوروبية نابضة بالحياة وجزر المحيط الهندي الهادئة. ومع اقتراب عيد الفطر، يصبح توفير تجارب لا تُنسى من أهم أولوياتنا، وتُساعد أدوات مثل خاصية تتبع الأسعار من إكسبيديا المسافرين في الحصول على أفضل العروض بكل ثقة».

وتعتبر طوكيو إحدى الوجهات الأخرى المرغوبة خلال عطلة عيد الفطر القادمة التي تتزامن مع موسم الساكورا، حيث من المتوقع أن يبلغ تفتح أزهار أشجار الكرز ذروته في العاصمة بحلول الأول من أبريل.