22.2 مليون اشتراك بخدمات «المتحرك» في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات بنسبة %4.7 خلال 12 شهراً لتصل إلى 22.2 مليون اشتراك بنهاية عام 2024 مقارنة بنحو 21.2 مليون اشتراك بنهاية عام 2023، بحسب البيانات التفصيلية الصادرة عن مشغلي قطاع الاتصالات بالدولة.

وأظهرت البيانات أن «إي آند الإمارات» تمكنت من إضافة 332 ألف عميل لقاعدة خدمات الهاتف المتحرك، ليصل عدد المشتركين إلى 13.3 مليون بنهاية العام الماضي في ظل نمو مشتركي الفاتورة ومشتركي خدمات الدفع المسبق على أساس سنوي بنسبة 6.9% و5.9% على التوالي، مع تحسن متوسط الإيراد عن كل عميل في ضوء العروض الجذابة وموسمية السوق.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في الربع الرابع بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 600 ألف مشترك جديد. ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الربع الرابع بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 600 ألف مشترك جديد في الربع الرابع.