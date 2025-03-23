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اقتصاد

فيينا تراهن على الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتها من الكهرباء

فيينا تراهن على الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتها من الكهرباء
23 مارس 2025 16:02

أكدت دراسة أجراها صندوق المناخ والطاقة في النمسا، إمكانية إنتاج نحو 2.5 تيراواط/ ساعة من الطاقة الشمسية في العاصمة فيينا بحلول عام 2030، عن طريق التوسع في إنشاء أنظمة الطاقة الكهروضوئية، لتغطية نحو 20% من احتياجات المدينة من الكهرباء.

وتسعى العاصمة النمساوية إلى تحقيق أهداف مناخية طموحة، أبرزها الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2040، حيث تعتمد المدينة بشكل أساسي على الطاقة الكهروضوئية لتعزيز التحول في مجال الطاقة، بدعم من برامج تمويل حكومية وحوافز مالية جذابة تشجع الأسر والشركات على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن الحكومة المحلية في مدينة فيينا، ارتفاع قدرة الأنظمة الكهروضوئية على توليد الكهرباء من 50 ميغاواط في عام 2019 إلى 250 ميغاواط في نهاية العام الماضي 2024، وتعمل الحكومة على إضافة 800 ميغاواط بحلول عام 2030، كجزء من إستراتيجية النمسا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040.

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وتتمتع مدينة فيينا بظروف مثالية وإمكانات هائلة لاستخدام أنظمة الطاقة الكهروضوئية، بسبب بنيتها التحتية الحضرية ومساحات الأسطح المناسبة فوق المنازل والمباني الحكومية والتجارية والسكنية.

وساهم التطور السريع في تكنولوجيا الطاقة الشمسية مؤخراً، واستخدام الأنظمة الحديثة والتقنيات المبتكرة، في جعل العاصمة النمساوية تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الكهروضوئية، التي أصبحت واحدة من أفضل الاستثمارات في المستقبل.

المصدر: وام
فيينا
الطاقة الشمسية
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