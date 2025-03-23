تقنية جديدة ترتب بريدك حسب أهمية الرسائل

أضافت شركة جوجل أداة جديدة لخدمة البريد الإلكتروني «جي ميل» لمساعدة المستخدم في الوصول إلى الرسائل الواردة التي يبحث عنها بسرعة. وقالت الشركة إنها تستخدم حالياً الذكاء الاصطناعي لتحديد الرسائل ذات الأهمية بالنسبة للمستخدم، وفقاً لعوامل عدة، منها مدى حداثة الرسالة، وكذلك الرسائل الأكثر تصفحاً ومرسلي الرسائل الأكثر إرسالاً للرسائل، عند عرض رسائل البريد استناداً إلى استعلام بحث المستخدم، حسبما ذكرت وكالة (د ب أ) أمس.

ما فائدة التقنية الجديدة؟

قالت الشركة في منشور إنه «مع التحديث الجديد من المرجح ظهور رسائل البريد الإلكتروني التي تبحث عنها في أعلى نتائج البحث لديك - مما يوفر لك وقتاً ثميناً، ويساعدك في العثور على المعلومات المهمة بسهولة أكبر».

كيف تختار بين «الأهم» و«الأحدث»؟

تقدم «جوجل» أيضاً خياراً جديداً يتيح للمستخدمين التبديل بين رسائل البريد الإلكتروني «الأهم» أو «الأحدث» في صفحة نتائج البحث. يستهدف هذا الخيار المستخدمين الذين يفضلون عرض نتائج البحث بالترتيب الزمني، بدلاً من خيار «الأهم» الافتراضي الجديد. ويتم توفير هذا التحديث عالمياً للمستخدمين الذين لديهم حسابات «جوجل» شخصية، وهو متاح على «الويب» وفي تطبيق «جي ميل» لنظامي تشغيل الأجهزة الذكية «أندرويد آي.أو.إس».

هل تغير المنافسة مع «آبل» التقنيات الجديدة؟

أشار موقع «تك كرانش» لقضايا التكنولوجيا إلى أن إطلاق الوظائف الجديدة في «جي ميل» يأتي في الوقت الذي تطور فيه «جوجل» خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها لمنافسة تطبيق البريد من «آبل»، والذي حصل على مجموعة من الخصائص المشابهة لتطبيق «جي ميل» مع نظام التشغيل «آي.أو.إس 18» الذي تم إطلاقه العام الماضي.