غرفة دبي العالمية تدعم توسع «إمتيل» في السوق الإندونيسية

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «إمتيل» المتخصصة بحلول الألياف البصرية ومقرها دبي بدعم من مكتب غرفة دبي العالمية في جاكرتا، اتفاقية مع شركة «بي تي فجر ميترا كريدا أبادي»؛ الإندونيسية المتخصصة بمجال التحول الرقمي.

وتهدف الاتفاقية إلى اعتماد منتجات وحلول شركة «إمتيل» لتوسيع انتشار شبكة الألياف الضوئية إلى مختلف المناطق في إندونيسيا، بما يساهم في تعزيز خدمات الإنترنت فائقة السرعة ذات النطاق العريض، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مختلف المناطق الإندونيسية.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي إن الغرفة تحرص على تحفيز مجتمع الأعمال في دبي للتوسع دولياً عبر شراكات مثمرة تعزز من فرص النمو المستدام في مختلف القطاعات، مما يعزز من المقومات التنافسية للقطاع الخاص في الإمارة، ويساهم في نمو التجارة الخارجية لدبي.

وقال عبدول حافظ، مدير تطوير الأعمال في إندونيسيا لدى شركة «إمتيل»، إن هذا التعاون يجسد التزامنا بالتوسع العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي، وستساهم هذه الشراكة في تعزيز المستقبل الرقمي، وتحفيز الابتكار والاتصال بشبكة «الإنترنت» في إندونيسيا.

وقال أمير جاتميكو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي فجر ميترا كريدا أبادي» إن مثل هذه الشراكات تلعب دوراً حيوياً في تطوير القطاع بشكل مستدام في الوقت الذي تتجه فيه إندونيسيا نحو مستقبل تقوده التكنولوجيا والاتصال الواسع مع شبكة الإنترنت.