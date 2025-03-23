«الربيع والعيد» يعززان إشغال فنادق الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد فنادق في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال خلال إجازة الربيع وعيد الفطر، لتتجاوز %90 وتصل إلى %100 خلال أيام الذروة، بحسب مسؤولين في فنادق بالدولة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن السياحتين المحلية والخليجية تعززان الإشغال الفندقي بالدولة خلال أيام العيد، إضافة إلى طلب كبير من السياحة الدولية خلال موسم الربيع، نتيجة اعتدال الطقس وتوفر المقومات السياحية الجاذبة من شواطئ خلابة ووجهات ترفيهية وثقافية.

وقال افتخار حمداني، المدير الإقليمي العام لفندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة: «مع اقتراب عيد الفطر، نستعد لاستقبال عدد كبير من الضيوف، حيث يتوقع أن يصل معدل الإشغال في كلا الفندقين إلى 100% خلال فترة العطلة».

وأضاف: «نشهد اهتماماً متزايداً من المقيمين في الإمارات والسياح، الذين يتطلعون للاحتفال بالعيد في أجواء فاخرة وأنيقة».

وتوقع حمداني إقبالاً كبيراً من الضيوف الذين يبحثون عن أجواء احتفالية راقية، خاصة من العائلات المحلية والمسافرين الإقليميين والسياح من دول الاتحاد السوفييتي السابق، الذين يبحثون عن تجربة عطلة لا تُنسى في بيئة طبيعية خلابة.

وقال ميشال أبوجودة، مدير التسويق والعلاقات العامة في منتجع وفلل السعديات روتانا: «نشهد إشغالاً كاملاً خلال خلال شهري أبريل ومايو، وذلك من الأسواق الدولية بشكل رئيسي، وذلك من أوروبا وروسيا وكازاخستان وإيطاليا».

وأضاف: «كمنتجع شاطئي، نجذب السياح الدوليين بشكل كبير، الذين يُقيمون بين 5 إلى 7 ليال خلال مواسم السياحة ونسبة من السياحة المحلية».

السياحة الداخلية

من جهته، توقع ديفيد ويلسن، المدير العام لمنتجع الدورف أستوريا دبي نخلة جميرا»، أن تتراوح نسبة الإشغال خلال عيد الفطر بين 85 و90% خلال الإجازة، مع اعتدال الطقس واستمرار نمو السياحة الداخلية.

وأكد: «تحافظ دولة الإمارات على مكانتها المميزة وجهةً رئيسيةً للسياح المحليين والدوليين الباحثين عن تجربة ضيافة استثنائية، ونتوقع إقبالاً واسعاً على المنتجعات الفاخرة». وأشار ويلسن: «تحقق المنتجعات والعقارات المطلة على الشواطئ، والواقعة بالقرب من المعالم السياحية الرئيسية، بشكل مستمر معدلات إشغال أعلى خلال فترات العطلات والأعياد». وقال: «إلى جانب السوق المحلية، نتوقع إقبالاً قوياً من الضيوف القادمين من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، ومن الدول العربية الأخرى، كما نتوقع اهتماماً متزايداً، لا سيما من بعض الأسواق الآسيوية الناشئة».

إقبال كبير

توقع رضا مختار، مدير عام فندق آتانا - تيكوم أن «تصل نسبة الإشغال خلال عطلة عيد الفطر إلى 90% أو أكثر، نظراً للإقبال الكبير على حجوزات العيد، حيث يتنوع ضيوفنا بين العملاء المحليين والمقيمين، إضافة إلى الزوار القادمين من دول الخليج والعالم العربي». وأضاف: «تُعتبر هذه الفترة من أكثر المواسم السياحية نشاطاً لدينا، ويحرص الفندق على دعم السياحة الداخلية من خلال تقديم باقات إقامة جذابة تناسب العائلات والأفراد، كما نعمل على تعزيز التعاون مع الجهات السياحية المحلية لتعزيز التجربة السياحية، وتنظيم أنشطة ترفيهية داخل الفندق وخارجه، بما في ذلك الجولات السياحية، والعروض الثقافية، وتجارب الطعام الفريدة، لجذب المزيد من النزلاء من داخل الدولة».

عروض سياحية

توقع وائل الباهي، مدير عام فندق كوبثورن - دبي، أن تصل نسبة الإشغال بالفندق إلى 90% خلال عطلة العيد، حيث نستقبل ضيوفاً من مختلف الجنسيات حول العالم. وأوضح الباهي: «من أبرز الأسواق التي يتم استقطابها في هذا الموسم السوق المحلي والسعودي والكويتي، والهندي، والباكستاني».

وقال: «بمناسبة عيد الفطر، نقدم خصومات تصل إلى 20% على أسعار الغرف، وتوفير عروض وخصومات خاصة للمواطنين والمقيمين خلال العطلات والمناسبات الخاصة».

زيادة الطلب

توقع ممدوح علي، مدير عام روز ريحان من روتانا، أن تصل نسبة الإشغال خلال عطلة العيد إلى أكثر من 95%، ويعود ذلك إلى النشاطات والفعاليات التي تنظمها دبي على مدار السنة، وتحديداً في العيد، مما يجعلها دائماً نقطة الجذب السياحية والاحتفالية الأولى في العالم العربي مع تزايد الطلب من العائلات والأصدقاء.

وأضاف: «أبرز الأسواق السياحية التي يستقطبها الفندق هي السعودية والإمارات ومصر والأردن، إضافة إلى أسواق أوروبية».

وأشار إلى أنه تم إطلاق عروض وباقات خاصة، والتعاون مع الجهات المحلية لتعزيز السياحة الداخلية.

مرافق ترفيهية

قال عمرو نجاح، مدير عام فندق سويس أوتيل: «من المتوقع تسجيل إشغال يفوق 75% خلال إجازة عيد الفطر، وذلك بفضل العروض الخاصة التي يقدمها الفندق للعائلات والمسافرين، والتي تشمل مرافق ترفيهية، مطاعم متنوعة، وخدمات راقية».

وأضاف: «يتميز الفندق بموقع استراتيجي بالقرب من برج خليفة ودبي مول، وهما من أهم الوجهات السياحية في دبي، مما يجعله خياراً مثالياً للزوار. كما أن إمارة دبي ستستضيف خلال العيد العديد من الفعاليات الترفيهية، العروض الحصرية، والألعاب النارية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية». وقال نجاح: «من المتوقع أن تشهد دبي تدفقاً كبيراً من السياح الخليجيين والدوليين خلال هذه الفترة، مما سينعكس إيجابياً على قطاع الضيافة، ويعزز نسبة الإشغال في الفنادق الفاخرة».

معدل الإشغال

توقع شريف مدكور، المدير العام لفندق ميديا روتانا، ارتفاع معدلات الإشغال إلى مستويات مميزة، خلال عطلة عيد الفطر، مدفوعة بالإقبال القوي من العائلات والمسافرين الباحثين عن تجربة إقامة استثنائية خلال العيد، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه السياحة الداخلية في هذا النمو، حيث يفضل العديد من المقيمين في الإمارات قضاء العطلة داخل الدولة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والعروض الحصرية التي تقدمها الفنادق.

قال توم ستيفينز، نائب الرئيس الأول لعمليات الفنادق في مجموعة «فيرست جروب للضيافة»: «من المتوقع أن تشهد إجازة عيد الفطر ارتفاعاً في الإشغال، مقارنة بعيد الفطر من العام الماضي، مع تجاوز نسب الإشغال 90% خلال فترة العطلة، حيث من المتوقع أن تسجل فنادق دبي عموماً نسبة إشغال تتجاوز 90% في أيام الذروة، وأن تصل إلى حوالي 80% خلال فترة العطلة بأكملها».

وأضاف: «من المتوقع أن يحقق قطاع الفنادق في موسم العطلات الحالي أداء قوياً في جميع أنحاء الإمارة، مع تسجيل الفنادق الشاطئية على وجه الخصوص مستويات إشغال أعلى، مدفوعة بشكل أساسي بالسياحة المحلية والإقليمية».

وفيما يتعلق بالسياحة الدولية، تشهد الفترة الحالية نمواً من السياحة الدولية بهدف الترفيه، وهو ما تظهره الزيادة الملحوظة في عمليات البحث عن الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وتركيا ومصر، بمتوسط إقامة يبلغ أربع ليالٍ أو أكثر، كما نلاحظ اهتماماً متزايداً بالإقامات الطويلة لسبع ليالٍ أو أكثر من الأسواق الأوروبية الرئيسية، وخاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وقال: «توفر ذا فيرست جروب للضيافة، من خلال محفظتها المتنوعة من العقارات في دبي، باقات إقامة خلال العيد تشمل خصومات مرنة على أسعار الغرف».