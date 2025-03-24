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اقتصاد

الذهب يرتفع بفضل زيادة الطلب على الملاذ الآمن

الذهب
24 مارس 2025 11:38

 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط إقبال متزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن جراء المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها وتوقعات‭‭‭ ‬‬‬ بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

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وبحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 3025.12 دولار للأوقية. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 3030.70 دولار للأوقية.
وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.06 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 981.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 962.54 دولار.

المصدر: وكالات
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