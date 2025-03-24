طيران الإمارات تضيف 17 رحلة بالمنطقة لتلبية الطلب خلال عطلة عيد الفطر

أعلنت طيران الإمارات، زيادة عدد رحلاتها إلى وجهات في المنطقة بتسيير 17 رحلة إضافية خلال عطلة عيد الفطر، وذلك خلال الفترة من 26 مارس الجاري وحتى 6 أبريل المقبل.



ومن المتوقع أن يسافر هذا العام أكثر من 355 ألف مسافر على متن طيران الإمارات في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى جدة والكويت والدمام وعمان.



وستشغّل طيران الإمارات 6 رحلات إضافية إلى عمّان، و5 رحلات أخرى إلى الدمام، كما ستُضيف 4 رحلات إلى جدة، وستُوسّع جدول رحلاتها إلى الكويت ليشمل رحلتين إضافيتين.



وتُتيح هذه الرحلات الإضافية مرونة أكبر للسفر إلى دبي لقضاء عطلة عيد الفطر، ومنها إلى وجهات سياحية شهيرة في تايلاند مثل بانكوك وبوكيت، والمملكة المتحدة، ووجهات سياحية في الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مومباي وكراتشي والقاهرة، وغيرها من المدن.