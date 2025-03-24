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اقتصاد

تفاهم بين «إنفستوبيا» ومؤسسات وطنية وعالمية

تسجيل «إنفستوبيا» كأول علامة تجارية على نطاق دولي
24 مارس 2025 15:05


أبوظبي (الاتحاد)
 وقّعت «إنفستوبيا» 7 مذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية وشركات عالمية كبرى، بهدف تعزيز التعاون المعرفي وتنظيم نسخ جديدة لحوارات «إنفستوبيا العالمية»، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس «إنفستوبيا».
تهدف المذكرات الموقعة إلى دعم التوسع والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتعزيز التعاون في المجالات الإبداعية والابتكارية، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». 
وأكدت النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» على ذلك من خلال تنظيم جلسات نقاشية مثمرة ومناقشات ثرية بالأفكار والرؤى المبتكرة، مشيراً إلى أن تجديد الشراكة مع «إنفستوبيا» والإعلان عن إقامة «إنفستوبيا ميلانو» مايو المقبل، يمثل امتداداً طبيعياً للشراكة الاقتصادية المتطورة بين الحكومتين الإيطالية والإماراتية. 

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وأكد جورج مايكل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة IMH، أهمية التعاون مع «إنفستوبيا» في تنظيم هذا الحدث المتميز في قبرص، ووصفه بأنه فرصة مثالية لجمع قادة ذوي رؤية ومسؤولين حكوميين ومديري أعمال مؤثرين من دولة الإمارات وقبرص، وقال: إن هذا التعاون يبرز الالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والاستثمار الاستراتيجي في المنطقتين نحو تعزيز الحوار الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول وسط وشرق أوروبا.
وتسعى «إنفستوبيا» من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار والخدمات المالية المتقدمة، ودعم إقامة مشاريع ريادية في هذه المجالات الحيوية، وخلق المزيد من الفرص للتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، وتحفيز رواد الأعمال على تطوير أفكار ومشاريع مبتكرة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات باعتبارها وجهة رائدة عالمية للأعمال والاستثمار.

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