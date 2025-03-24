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اقتصاد

«إس آند بي» ترفع التصنيف الائتماني لـ«أبوظبي التجاري» إلى A+

«إس آند بي» ترفع التصنيف الائتماني لـ«أبوظبي التجاري» إلى A+
25 مارس 2025 03:41

أبوظبي، (الاتحاد)

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رفعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي التجاري من الدرجة «A» إلى الدرجة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء المركز المالي القوي للبنك وتحسن جودة أصوله. ويسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة «إس آند بي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد ارتفاع التصنيف الائتماني ضمن فئات الدرجة الاستثمارية على استقرار أعمال البنك وتمتعه بدرجة أمان عالية، مما يمنحه ميزة تنافسية في تكلفة الحصول على رأس المال. ويأتي رفع تصنيف البنك بالتزامن مع مضيه في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الطموحة للحفاظ على نموه المضطرد ومضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال خمس سنوات.
في هذا الإطار، أشارت «إس آند بي» في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن القدرة العالية لبنك أبوظبي التجاري على تحقيق الأرباح والمحافظة على مستويات مرتفعة من رأس المال تدعم مركزه المالي القوي، معتبرةً ذلك «نقطة قوة رئيسية للتصنيف الائتماني».
وأضافت الوكالة: «نتوقع استمرار التطور الإيجابي في جودة أصول البنك، مدفوعاً بالتحسينات الملموسة في منظومة إدارة المخاطر وأطر الرقابة خلال السنوات الأربع الماضية. وتشكّل هذه التغييرات، مقترنةً بتعزيز سياسات احتواء المخاطر، تحولات هيكلية مستدامة تمنح البنك قدرة متفوقة على مواجهة التقلبات الاقتصادية بكفاءة عالية».

إس آند بي
بنك أبوظبي التجاري
التصنيفات الائتمانية
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