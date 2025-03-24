مجموعة Seviora الآسيوية تؤسّس مكتباً إقليمياً في «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة Seviora، مجموعة الاستثمار الآسيوية المتخصّصة في إدارة الأصول، والتي تدير أصولاً بقيمة 54 مليار دولار أميركي، من مقرها في سنغافورة، عن تأسيس مكتب إقليمي لها في أبوظبي العالمي ADGM.

وقال جيمي فوون، الرئيس التنفيذي لمجموعة Seviora: «نعمل في Seviora على إرساء شراكات عدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات الآسيوية وغيرها، وذلك بينما نواصل توسيع نطاق عملياتنا عالمياً، ومن هنا يأتي افتتاح مكتبنا الجديد في أبوظبي ليشكّل خطوة كبيرة في إطار هذه الجهود، ويؤكد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط ضمن خطط النمو لدينا. لا شك بأن هذه الخطوة ستمهّد الطريق أمام شراكات مستقبلية ناجحة مع مستثمرين محليين لنلبي احتياجاتهم المتنامية. ومن خلال استثمار رأسمالها أسوة بأموال عملائها، فإن Seviora تبعث برسائل اطمئنان واضحة إلى عملائها بأنها واثقة تماماً من نتائج استثماراتها». من جهته، قال صادق حسين، الرئيس التنفيذي الأول في Seviora الشرق الأوسط: «يشكل افتتاح Seviora مكتباً لها في أبوظبي خطوة أساسية في مسار النمو الذي رسمته لتوسيع عملياتها في المنطقة. ويوفّر أبوظبي العالمي ADGM منظومة عالمية المستوى تشجع الابتكار والاستثمار وتطوير الخدمات المالية، وتساعد في تحقيق قيمة طويلة المدى. وأتطلع قدماً إلى قيادة استراتيجية النمو الإقليمية وتعميق علاقاتنا مع المؤسسات الاستثمارية».

بدوره، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي ADGM: «يسرنا انضمام مجموعة Seviora إلى أبوظبي العالمي ADGM، ونثمّن ثقتهم الكبيرة في أبوظبي، والتي ترسّخ من مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي يوماً بعد يوم. يعكس تأسيس Seviora مقرها الإقليمي في أبوظبي العالمي ADGM الجاذبية العالمية التي نتمتع بها والتوسع المستمر لشبكتنا على المستوى الدولي. لقد عزّزت مشاركاتنا الأخيرة في العديد من الأسواق العالمية الرئيسية، بما فيها سنغافورة، من مكانتنا كوجهة رائدة للشركات الساعية إلى النمو والابتكار. وسنبذل كل جهد ممكن لدعم Seviora في تحديد فرص النمو عبر المنطقة وعقد شراكات تحقق لها القيمة المرجوة في المدى البعيد».