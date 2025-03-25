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اقتصاد

الذهب يصعد مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن

الذهب
25 مارس 2025 09:35

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط ترقب للرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.
وبحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3015.42 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3019.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.1 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.78 دولار.

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المصدر: وكالات
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