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اقتصاد

أدنوك تطور مهارات 40 ألف من كوادرها في أساسيات الذكاء الاصطناعي بنهاية 2025

أدنوك تطور مهارات 40 ألف من كوادرها في أساسيات الذكاء الاصطناعي بنهاية 2025
25 مارس 2025 12:12

تستهدف شركة "أدنوك"، تطوير مهارات أكثر من 40 ألف من كوادرها في أساسيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على إعداد وتأهيل 600 مهندس ليصبحوا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك بنهاية العام 2025.

وقالت ندى المقبالي نائب الرئيس لاستشراف المستقبل والمختبر الإبداعي في "أدنوك"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "أدنوك" تركز على تأهيل كوادرها البشرية وتطوير قدراتهم وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة، من خلال استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تعزيز إنتاجيتهم ورفع كفاءة عملهم، وضمان جاهزيتهم لمواكبة المستقبل.

وأضافت أن "أدنوك" تسعى إلى أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة داخل وخارج الإمارات، لافتة إلى أن الشركة تهدف للتعاون في تطوير أدوات متقدمة تساهم في تعزيز عمليات الإنتاج من احتياطيات النفط والغاز ومراقبتها بشكل مستقل بأقل تكلفة وكثافة من حيث الانبعاثات.

وأشارت ندى المقبالي إلى تعاون "أدنوك" و"مجموعة إي آند" لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس في قطاع الطاقة، تغطي 11 ألف كيلومتر مربع، وتتيح لـ "أدنوك" استخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي للوصول عن بُعد إلى عملياتها البرية والبحرية. 

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وتعد "أدنوك" أحدى الشركات الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي استناداً إلى ريادتها على مدار عقود في مجال الابتكار وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية، كما تتمتع بمكانة رائدة في مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تطبيقاته وأدواته المختلفة في كافة مجالات أعمالها.


وتستخدم "أدنوك" أكثر من 30 تقنية وأداة ذكاء اصطناعي، تم توظيفها وإدماجها على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها، بدءاً من العمليات التشغيلية في الحقول، وصولاً إلى اتخاذ القرارات المؤسسية بشكل أكثر ذكاء وسرعة، حيث حققت الشركة قيمة كبيرة من استخدام هذه التقنيات.

المصدر: وام
أدنوك
أدنوك للتوزيع
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