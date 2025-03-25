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«برتڤيل» تطلق مشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس» في مدينة مصدر بأبوظبي

«برتڤيل» تطلق مشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس» في مدينة مصدر بأبوظبي
25 مارس 2025 16:09

 
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة برتڤيل للتطوير العقاري «Burtville Developments»، عن إطلاق مشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18 و19» (Bab Al Qasr Resort Residence 18& 19)، بمدينة مصدر في أبوظبي، والذي يضم 483 وحدة سكنية، ويُعد أول مشروع سكني بعلامة فندقية فاخرة على الطراز الإماراتي يتم تطويره في مدينة مصدر.
وأكدت برتڤيل أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات في الإمارة، خاصة من الأجانب، مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات الحكومية المحفزة للاستثمار، ما يشجع الشركة على طرح المزيد من المشاريع الجديدة، حيث يعد «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18 و19» المشروع الخامس لشركة برتڤيل للتطوير العقاري في مدينة أبوظبي.
ويمتد «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18 و19» على مساحة أرض تتجاوز 240 ألف قدم مربع، فيما تصل مساحة البناء إلى 915 ألف قدم مربع، ويتألف المشروع من مبنيين، بارتفاع 9 طوابق، فضلاً عن توفر مساحات خضراء رائعة تشكّل 60% من إجمالي الأرض.
وكشفت «برتڤيل» عن بدء أعمال البناء بالمشروع في مطلع العام الحالي، مع حصول المشروع على الموافقات الرسمية المطلوبة، فيما يتوقع إنجازه بحلول الربع الثالث من عام 2028.
وعلي صعيد متصل، كشفت «برتڤيل للتطوير العقاري» عن تقدم الأعمال بكافة مشاريعها قيد التطوير في أبوظبي، حيث تم إنجاز 58% من مشروع «ڤيل 11»، و10% بمشروع «ڤيل 12» في مدينة مصدر، فضلاً عن إنجاز12% من مشروع «باب القصر ريزيدنس 25» و8% من مشروع «باب القصر ريزيدنس 31» في ياس باي بجزيرة ياس.
وأكدت Burtville Developments استمرار خططها للتوسع في أبوظبي، وتطوير المزيد من المشاريع العقارية، مع التركيز على توفير وحدات عقارية ذات جودة عالمية، ما يمثل إضافة قوية للسوق العقاري في الإمارات، ويلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

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