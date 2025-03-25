كهرباء دبي تطلق خارطة طريق لتصبح قائمة على الذكاء الاصطناعي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى أن تصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الأساسية.

وأطلق خارطة الطريق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال فعالية "أسبوع الذكاء الاصطناعي التوليدي" التي نظمتها الهيئة لمناقشة التحول القائم على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة ومن الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك "مايكروسوفت" و"آي بي إم" و"سيرفس ناو" و"داتا روبوت".

وتضمنت الفعالية، التي استمرت أربعة أيام في المبنى الرئيسي للهيئة، "مؤتمر أسبوع الذكاء الاصطناعي التوليدي"، الذي استعرض رؤية الهيئة لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها وخدماتها.

وشارك الحضور في ورش عمل وجلسات نقاشية ومحاضرات تفاعلية في موضوعات متنوعة بما في ذلك التعلم العميق، والشبكات العصبية للذكاء الاصطناعي، والأتمتة، كما استعرضت الهيئة استراتيجيتها للتحول الرقمي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على رفع الإنتاجية، وتعزيز عملية صنع القرار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المعنيين.



وقال الطاير، إن خارطة الطريق الاستراتيجية ستمكن الهيئة من أن تصبح أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي، مؤكدا الحرص على تعزيز تكامل التقنيات وتمكين كوادرالهيئة بأحدث الأدوات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.