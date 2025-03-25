52 مليون درهم صافي أرباح «أملاك للتمويل» في 2024



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أملاك للتمويل عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث ركزّت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية في دولة الإمارات بكفاءة.

وحققت الشركة أرباحاً صافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بلغت 52 مليون درهم، مقارنةً بـ 259 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وارتفعت إيرادات أملاك من أنشطة أعمال التمويل والاستثمار لعام 2024 بنسبة 10% لتصل إلى 135 مليون درهم، مقارنة بـ 122 مليون درهم في عام 2023، وانخفض إجمالي إيرادات «أملاك» لعام 2024 بنسبة 23% لتصل إلى 347 مليون درهم، مقارنة بـ 452 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

وانخفضت التكاليف التشغيلية لشركة أملاك للتمويل بنسبة 20% في عام 2024 لتصل إلى 119 مليون درهم، مقارنةً بـ 149 مليون درهم في العام السابق.

واستمر نجاح عمليات تسوية الديون من خلال النقد، ونتج عنها تسوية ديون اثنين من الممولين بالكامل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وسجلت الشركة مكاسب بقيمة 45 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بـ 174 مليون درهم إماراتي في عام 2023) من إجراءات تسوية الديون، كما نجحت في تخفيض الديون بقيمة 238 مليون درهم.

وواصلت الشركة تنفيذ التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك تسديد 519 مليون درهم للممولين.

وتم التوصل إلى اتفاق مع باقي الممولين وعددهم ستة بشأن خطة سداد المبلغ المستحق البالغ 971 مليون درهم. وقامت أملاك للتمويل منذ عملية إعادة الهيكلة بتسوية 91% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

وقال جمال حامد المرّي، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل: كان عام 2024 يتسم بالإدارة الحكيمة والاستراتيجية، على الرغم من التحديات، لقد عززنا مركزنا بالتركيز على الكفاءة التشغيلية والإدارة الرشيدة للديون.