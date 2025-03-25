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«أراضي دبي» تكشف عن جدول أعمال مؤتمر IPS 2025

«أراضي دبي» تكشف عن جدول أعمال مؤتمر IPS 2025
25 مارس 2025 17:38


دبي (الاتحاد)
يستعد معرض (IPS) 2025 لاستقبال نخبة من قادة القطاع العقاري والخبراء والمبتكرين، حيث كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أجندة مؤتمر آي بي إس، الذي ينعقد على هامش المعرض خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن مؤتمر آي بي إس يعكس التزام الإمارة بدعم قطاع العقارات وتعزيز بيئة الاستثمار، حيث يشكل المؤتمر منصة مثالية لمناقشة أحدث الاتجاهات في القطاع، وتبادل الخبرات بين قادة الصناعة والخبراء العالميين، مما يسهم في دفع عجلة النمو والابتكار في سوق العقارات.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة أبرز المستجدات في عالم العقارات، من التكنولوجيا والتحليلات الذكية إلى مدن المستقبل وتمكين المرأة في القطاع، بالإضافة إلى تحديات سوق رأس المال، واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف. ما يجعل منه فرصة فريدة للحضور وتبادل رؤى قيّمة مع المتخصصين والاستفادة من تجارب عالمية ناجحة.
ويضم المؤتمر أجندة زاخرة بالجلسات الحوارية وورش العمل والكلمات الرئيسة والعروض التقديمية، أبرزها جلسة تحت عنوان «ابتكارات البروبتيك من القوى العاملة إلى قوة التكنولوجيا»، وتتناول كيفية تحول إدارة العقارات من عمليات تقليدية تعتمد على القوى العاملة إلى أنظمة متقدمة قائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي. 

أراضي دبي
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