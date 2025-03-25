«غرفة الشارقة» تناقش استراتيجيتها الجديدة 2025-2027



الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، توجهات استراتيجية الغرفة الجديدة للأعوام 2025-2027، والتي تمثل خريطة طريق مبتكرة تواصل من خلالها الغرفة تحقيق قفزات نوعية في أدائها، ومنظومة عملها، وخدماتها، ودعم استدامة مجتمع الأعمال ونموه واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس إدارة الغرفة الذي عُقد بمقرها، برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء المجلس ومحمد أحمد أمين العوضي المدير العام للغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

وبحث المجلس خلال الاجتماع خطط وآليات العمل الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، والمتمثلة بتمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال في (قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والمهنية والزراعية والرقمية).

واستعرض الاجتماع أبرز أعمال غرفة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2024 وبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وسلط الضوء على آخر المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها والتي تستهدف تطوير الخدمات والأنشطة التي تقدمها الغرفة وكافة المؤسسات التابعة لها، والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي والوظيفي وتنمية الموارد البشرية والترويج لمقومات الاستثمار وفرصه المتاحة في الشارقة.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن الاستراتيجية الجديدة جاءت لتواكب طموحات الإمارة بصناعة مستقبل الاقتصاد حيث تمثل انطلاقة متجددة في مسيرة العمل الهادفة إلى بناء مجتمع أعمال فاعل في ظل اقتصاد تنافسي عالمي مستدام.

من جانبه استعرض محمد أحمد أمين العوضي خلال الاجتماع الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال النصف الثاني من عام 2024 والجهود التي تبذلها لتعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لأعضائها، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة والرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية إقليمية متميزة، والعمل على رعاية ودعم مصالح القطاع الخاص والاسهام في تنمية أعماله.