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الهند توسع حضورها في سوق السفر العربي 2025 بدبي

الهند توسع حضورها في سوق السفر العربي 2025 بدبي
26 مارس 2025 02:37

دبي (وام)

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توسع الهند حضورها في دورة سوق السفر العربي لعام 2025، التي ستنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو المقبلين. ومن المتوقع أن تنمو مشاركة الهند للعام الجاري بنسبة 41% على أساس سنوي، مدفوعة بالحضور القوي من العارضين مثل وزارة السياحة الهندية وشركات الطيران «إير إنديا» و«إير إنديا إكسبريس»، والتمثيل المتوسع من مجالس السياحة الإقليمية في جوا وكارناتاكا وماديا براديش وأوتار براديش.
واستقبلت دبي في عام 2024 الماضي، 3.14 مليون زائر من جنوب آسيا، حيث شكّلت الهند النسبة الأكبر منهم، ما أسهم بشكل كبير في إجمالي عدد الزوار الدوليين الذين زاروا المدينة والبالغ عددهم 18.72 مليون زائر، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن عرض الهند الأكبر في سوق السفر العربي لا يقتصر على تسليط الضوء على عروض السفر الغنية والمتنوعة التي تقدمها البلاد، من التجارب الفاخرة ومنتجعات العافية إلى الوجهات الثقافية والسياحة المغامرة، بل إنه بمثابة منصة أساسية لتبادل السفر العالمي، ما يتيح لصناعة السفر الدولية الاستفادة من هذه السوق المربحة.
وسيقام معرض سوق السفر العربي، في دورته الثانية والثلاثين، تحت شعار «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل».
وسيستقبل معرض سوق السفر العربي 2025 أكثر من 2600 شركة عارضة، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الحضور 47 ألف زائر، وسيضم الحدث أكثر من 161 وجهة عالمية، ما يعكس اتساع نطاقه الدولي.

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