«HSBC» يزيد توقعاته لأسهم الإمارات في الربع الثاني من 2025

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك «HSBC» زيادة توقعاته بشأن أسوق الأسهم الإماراتية خلال الربع الثاني من 2025، مؤكداً أن عروض مضاعفات الأسعار مقابل الأرباح المريحة تشكّل نقطة جذب للمستثمرين الدوليين.

وأكد البنك في تقريره حول التوقعات الاستثمارية للربع الثاني من عام 2025، صلابة الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأسس الاقتصادية المتينة واحتياطيات الثروة السيادية الوفيرة من شأنها أن توفر الحماية من تقلبات الأسواق الخارجية، وأن الإصلاحات الهيكلية وبرامج الاستثمار طويلة الأمد في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والضيافة تبدو واضحةً جداً.

وعلى صعيد توقعاتها العالمية، أكد البنك حاجة المستثمرين إلى التحلي بالمرونة اللازمة للتعامل مع التقلبات السائدة في أجواء السوق العالمية، وإدارة المخاطر على المدى القصير، فضلاً عن تحقيق أهدافهم الاستثمارية على المدى الطويل.

ويوضح التقرير، الصادر بعنوان «الابتكار أو الركود»، كيف يمكن لتزايد الاحتكاكات التجارية، وتسارع الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تكون من ضمن التغييرات الرئيسية التي تُشكّل تحديات كبيرة للأسواق، ولهذا يتعين على العملاء من الأثرياء وأصحاب الثروات الكبيرة جداً التكيف مع هذا العالم سريع التطور بشكل سريع.

ففي خلال الربع الأول، رفع البنك توقعاته بالنسبة للأسهم الصينية إلى الإيجابية، كما زاد مخصّصاته للأسهم في منطقة اليورو إلى الحياد، ويحافظ البنك على نظرته المتفائلة في الولايات المتحدة على المدى المتوسط، إلا أنه يقوم بتنويع استثماراته عبر مختلف الدول والقطاعات الاقتصادية مع تزايد الفرص، كما يُواصل تنويع استراتيجية محفظته الاستثمارية لمواجهة المخاطر الهامشية من خلال ارتفاع مستويات جودة السندات، وصناديق التحوط، والذهب.

وقال جورجيوس ليونتاريس، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار للخدمات المصرفية الخاصة والثروات العالمية في سويسرا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى HSBC: لطالما ارتبطت الاستثنائية بالاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أن هذا الوصف ينطبق على الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نما بنسبة تقارب 20% مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد»، وذلك بفضل قوة الاقتصادين السعودي والإماراتي.

وتتلخص توقعات البنك بأربع أولويات أساسية للربع الثاني من عام 2025، يتصدرها، التكيف مع الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الطاقة النظيفة عالمياً، حيث ينتقل نمو الأرباح المدفوع بالتكنولوجيا من مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي إلى المتكيفين معه، كما أن ارتفاع استهلاك الطاقة يحفّز الاستثمارات في مشاريع توليد الكهرباء وشبكات إمدادات الكهرباء.

أسواق آسيا

أشار التقرير إلى مرونة الاستثمارات المحلية في أسواق آسيا المُتطورة حيث تُتيح أسواق آسيا المُتنوّعة مجموعة واسعة من الفرص، لا سيما في مجالات أسهم الهند وسنغافورة واليابان. ومن المُتوقع أن تستفيد الأسهم الصينية من الابتكارات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي وانخفاض حدة المخاطر التنظيمية.