"تبريد" تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 441 مليون درهم لعام 2024

أعلنت "تبريد" الشركة الوطنية للتبريد المركزي، عن موافقة مساهميها خلال اجتماع جمعيتها العمومية، أمس، على توزيع أرباح بقيمة إجمالية تصل إلى 441 مليون درهم بواقع 15.5 فلس للسهم الواحد، يتم توزيعها نقداً بالكامل.



وخلال الأعوام الخمس الماضية، حققت "تبريد" عائدات إجمالية للمساهمين بلغت 96%، من خلال زيادة سعر السهم وتوزيعات الأرباح، وفي عام 2024، سجّلت الشركة إيرادات قياسية وزيادة بنسبة 32% في صافي الأرباح بعد الضرائب.



ترأس الجمعية العمومية السنوية، الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة الشركة، وخلال الاجتماع وافق المساهمون أيضًا على تعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة، وهما منصور الحامد وجانيس راي لوزادا.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، إن "تبريد" قدمت أداءً ثابتًا وقويًا طوال عام 2024، مستفيدة من الاستثمارات الحكيمة الأخيرة والنهج المدروس في تطوير الأعمال وتوسيعها، وهي تُعد واحدة من أكثر الشركات استقرارًا في دولة الإمارات، حيث تقدم عوائد ممتازة لمستثمريها سنويًا، ولم تكن توزيعات الأرباح لعام 2024 استثناءً لهذا النجاح.

وبدأت تبريد عام 2025 بزخم كبير، حيث جمعت 700 مليون دولار من خلال أول إصدار للصكوك الخضراء الخاصة بها، مدتها خمس سنوات، وأبرمت اتفاقية امتياز لتأسيس مشروع مشترك جديد مع شركة "دبي القابضة للاستثمارات"، لتوفير تبريد مستدام لجزيرة "نخلة جبل علي"، أحد أبرز المشاريع العقارية في الإمارات.

كما تتمتع "تبريد" اليوم بميزانية عمومية أقوى من أي وقت مضى، وهناك العديد من الفرص الواعدة التي تلوح في الأفق، مما يجعلها خيارًا آمنًا للمستثمرين الحاليين والمستقبليين.

وخلال عام 2024، أكملت "تبريد" بناء محطتين جديدتين وأضافت 23,576 طن تبريد من التوصيلات الجديدة على مستوى محفظتها في كل من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومصر، والهند.

كما شهدت "تبريد" نموًا في أحجام الاستهلاك خلال عام 2024، بنسبة 5% لتصل إلى 2.66 مليار طن تبريد في الساعة.