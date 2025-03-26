مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال 3.6 مليون زائر خلال عطلة عيد الفطر

يستعدّ مطار دبي الدولي لموسم أعياد استثنائي مع توقعات باستقبال أكثر من 3.6 مليون مسافر خلال ذروة السفر في فترة العيد من 26 مارس إلى 7 أبريل، حيث من المتوقع أن يكون السبت 5 أبريل الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة مع استقبال 309 آلاف ضيف.



ويبلغ إجمالي عدد المسافرين يومياً وفق توقعات مطارات دبي 276 ألف ضيف في المتوسط، مع تقديرات بتسجيل الارتفاع الأكبر في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الرحلات المغادرة خلال أسبوع العيد بنسبة 19% مقارنةً بمتوسط أحجام الرحلات الأسبوعية خلال الشهر الماضي، مما يعكس ارتفاعاً موسمياً كبيراً.



ومع بدء العطلة المدرسية الربيعية، يبقى الطلب قوياً على الأسواق الرئيسية لأغراض زيارة الأصدقاء والأقارب، بما فيها الهند وباكستان والمملكة المتحدة، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في السفر الترفيهي، ويشمل ذلك زيادة في حركة السفر إلى سريلانكا وتركيا وإيطاليا.

ودعت مطارات دبي المسافرين إلى استخدام خرائط DXB Express Maps التي تم إطلاقها مؤخراً، وهي أداة ذكية توفر إمكانية التنقل الآني في جميع مباني المطار.

ويستطيع الضيوف من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على شاشة معلومات أي رحلة تحديد موقع بوابتهم أو تصفح مجموعة كاملة من خيارات المطاعم والمتاجر أو العثور على المرافق القريبة بسهولة.

وتستعد مطارات دبي أيضاً لتقديم خدمات معززة لأصحاب الهمم من خلال مسارات مخصصة لهم ومحددة بوضوح، فضلاً عن تقديم الدعم للضيوف الذين يرتدون قلادة عباد الشمس من خلال موظفين مدربين يرتدون دبابيس عباد الشمس، وصالة السفر لذوي الاحتياجات الخاصة في المبنى رقم 2.

وأكدت مطارات دبي أنها تعمل بالتعاون مع شركات الطيران وشركاء الخدمات والشركاء التجاريين والهيئات الحكومية على ضمان انسيابية تدفق الضيوف عبر جميع نقاط الاتصال طوال فترة العطلة.