«مجموعة الإمارات» تنقل مركز بياناتها إلى «مورو»



دبي (الاتحاد)

أعلنت «طيران الإمارات» عزمها نقل مركز بياناتها إلى مركز «مورو»، التابع لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، للاستفادة من خدمات الاستضافة والاتصال في مركز البيانات الأخضر الذي يعمل بالطاقة الشمسية بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويمثل نقل مركز بيانات «مجموعة الإمارات» إلى مركز «مورو» نقلة نوعية للبنية الأساسية التكنولوجية للمجموعة تعزز من قدراتها، استعداداً للمرحلة المقبلة من النمو القوي.

وتتوقع المجموعة بدء نقل مركز بياناتها إلى «مورو» اعتباراً من منتصف عام 2026.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «مورو» لمجموعة الإمارات خدمات استضافة متكاملة تشمل سعات البيانات في الخوادم، وإمدادات الطاقة والتبريد، وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة. كما تعزز الاتفاقية جهود مجموعة الإمارات في مجال الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة، حيث ستوفر استهلاك مركز البيانات من الطاقة، والذي يصل إلى 0003 ميجاواط سنوياً.

شهد توقيع الاتفاقية معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ووقعها مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات، والمهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: نفخر بدعم جهود مجموعة الإمارات في مجال الاستدامة من خلال نقل مركز بياناتها إلى أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم والواقع في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويؤكد هذا التحالف الاستراتيجي مع مجموعة الإمارات التزام دبي بتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الاستدامة بقطاع الطيران، ومن خلال هذا التعاون، يسهم مركز مورو في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وضمان مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة، ما يرسخ ريادة دبي على الصعيد العالمي.

وقال مايكل دورسام: تعد شراكتنا مع مركز مورو خطوة رئيسة في الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التكنولوجية لمجموعة الإمارات في وقت تستعد فيه المجموعة لمرحلة جديدة من النمو والتوسّع، كما تدعم هذه الشراكة الرؤية المشتركة لمؤسستينا لترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدةٍ عالمياً في التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، حيث سيتيح لنا نقل مركز بياناتنا إلى مورو تعزيز مرونتنا التشغيلية وقدرات التوسّع المستقبلية، وإلى جانب ذلك كله، تقليص بصمتنا البيئية، حيث يؤكد اعتماد حلول الطاقة النظيفة التزامنا بمستقبلٍ أكثر استدامة وقائم على التكنولوجيا.