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اقتصاد

عمومية «إعمار العقارية» توزع أرباحاً بـ8.8 مليار درهم عن 2024

عمومية «إعمار العقارية» توزع أرباحاً بـ8.8 مليار درهم عن 2024
26 مارس 2025 17:39

 
دبي (الاتحاد)
عقدت إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي، الذي حققته الشركة خلال عام 2024، وناقش توجهاتها الإستراتيجية المستقبلية.
ووافق المساهمون خلال الاجتماع على توزيع أرباح بنسبة 100% من رأس المال، وبقيمة تعادل 8.8 مليار درهم. وجاء ذلك بعد الإعلان عن السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح في ديسمبر من عام 2024، كما شهد الاجتماع المصادقة على تقرير مدقّق الحسابات لعام 2024، فضلاً عن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.
وحققت الشركة مبيعات عقارية قاربت 70 مليار درهم «19 مليار دولار» خلال عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 72% عن عام 2023، كما تجاوزت الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة 110 مليارات درهم «30 مليار دولار»، ما يعزّز تدفق الإيرادات المستقبلية.
ونمت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب بنسبة 25% لتصل إلى 18.9 مليار درهم «5.1 مليار دولار».وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك 19.3 مليار درهم مع هامش نسبته 54%.
وقال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، إن نتائج إعمار لعام 2024 تجسّد الحرص على التميز التشغيلي، والابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء، مؤكداً الالتزام بالنمو المستدام المدفوع بأحدث التقنيات، بما يعزّز مكانة دبي وجهة استثمارية وتطويرية رائدة على مستوى العالم، ويتماشى مع رؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

إعمار العقارية
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