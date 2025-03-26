«الإمارات للفرانشايز» تستعرض نمو قطاع الامتياز التجاري بالدولة



أبوظبي (الاتحاد)

شاركت رابطة الإمارات للفرانشايز، في معرض إكسبو باريس للفرانشايز، الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس 2025.

وفي إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الامتياز التجاري، قامت نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ورئيسة مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، بزيارة المعرض بمشاركة حمدة السويدي، المدير الفني للرابطة.

ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصّصة في الامتياز التجاري، والذي ويجمع رواد الأعمال، المستثمرين، والخبراء الدوليين لاستكشاف أحدث الفرص والتوجهات الريادية في هذا المجال.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعي رابطة الإمارات للفرانشايز لدعم نمو قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وبناء جسور التواصل والتعرف عن كثب على أفضل التجارب والممارسات الدولية في قطاع الامتياز التجاري بالتعاون مع شركات الفرنشايز العالمية، كما تهدف إلى استكشاف أحدث الاتجاهات العالمية، لتحسين بيئة الامتياز التجاري وتطوير القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وقالت نور التميمي: «تعكس مشاركتنا في معرض إكسبو باريس للفرانشايز التزامنا المستمر بتطوير قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات، والانفتاح على أفضل الممارسات العالمية، حيث يشكل المعرض منصة مهمة للتواصل مع كبرى العلامات التجارية والمستثمرين والخبراء، مما يتيح لنا تبادل المعرفة واستكشاف أحدث الاتجاهات التي تدعم نمو القطاع محلياً ودولياً».

وأضافت: «نحرص في رابطة الإمارات للفرانشايز على دعم رواد الأعمال من خلال تسهيل وصولهم إلى فرص الامتياز، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تساعدهم على التوسع عالمياً، كما نعمل على تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية، بما يسهم في استقطاب العلامات التجارية العالمية إلى السوق الإماراتية وفتح آفاق جديدة للاستثمار».

وأكدت أن هذه المشاركة تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للامتياز التجاري، حيث تركز الرابطة على تطوير بيئة الامتياز من خلال الاستشارات والتدريب ودعم الابتكار، مما يسهم في تعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق العالمية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال الزيارة، عقدت نور التميمي سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الامتياز التجاري.

ومن الجدير بالذكر، أن رابطة الإمارات للفرانشايز التي أسستها غرفة أبوظبي في عام 2014 تُعد مؤسسة مستقلة، حيث قدمت استشارات للمشاريع الناشئة وأصحاب الأعمال، وعزّزت من روابط التعاون مع مؤسسات الفرانشايز العالمية، مما ساعد في نقل المعرفة وتوسيع آفاق الأعمال التجارية في الدولة.