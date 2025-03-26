مطارات الدولة تشهد حركة كثيفة خلال العيد

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد مطارات الإمارات حراكاً غير اعتيادي مع بدء ذروة السفر لإجازة عيد الفطر، التي تتزامن مع عطلة الربيع المدرسية، الأمر الذي جعل مطارات الدولة وشركات الطيران تستعد لهذا الموسم، وتتوقع زخماً باستقبال ملايين من المسافرين خلال هذه الفترة، لترفع من إشغال الطائرات وعدد المسافرين وزيادة عدد الرحلات على أكثر الوجهات طلباً.

وأعلنت مطارات وشركات طيران بدء ذروة السفر عبر مطاراتها، وتوقعات بنمو عدد المسافرين وحركة الطيران خلال هذه الفترة، لاسيما بين 26 مارس إلى 7 أبريل.

وأكد مطار دبي الدولي استعداده لموسم أعياد استثنائي، مع توقعات باستقبال أكثر من 3.6 مليون مسافر خلال ذروة السفر في فترة العيد من 26 مارس إلى 7 أبريل، حيث من المتوقع أن يكون السبت 5 أبريل الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة مع استقبال 309 آلاف ضيف.

ويبلغ إجمالي عدد المسافرين يومياً، وفق توقعات مطارات دبي، 276 ألف ضيف في المتوسط، مع تقديرات بتسجيل الارتفاع الأكبر في الأسبوع الأول من شهر أبريل. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الرحلات المغادرة خلال أسبوع العيد بنسبة 19%، مقارنةً بمتوسط أحجام الرحلات الأسبوعية خلال الشهر الماضي، مما يعكس ارتفاعاً موسمياً كبيراً.

ومع بدء العطلة المدرسية الربيعية، يبقى الطلب قوياً على الأسواق الرئيسية لأغراض زيارة الأصدقاء والأقارب، بما فيها الهند وباكستان والمملكة المتحدة، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في السفر الترفيهي، ويشمل ذلك زيادة في حركة السفر إلى سريلانكا وتركيا وإيطاليا.

مطار الشارقة

أكد مطار الشارقة جاهزيته الكاملة للتعامل بكفاءة مع الارتفاع القياسي المعتاد في حركة الطيران خلال إجازة عيد الفطر السعيد، إذ من المتوقع أن يستقبل أكثر من نصف مليون مسافر و3344 رحلة جوية في الفترة من 27 مارس الجاري إلى 6 أبريل المقبل. وأكدت هيئة مطار الشارقة الدولي إتمامها جميع الاستعدادات التشغيلية واللوجستية، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، والجهات المعنية في المطار، لضمان انسيابية العمليات وتقديم تجربة سفر متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

طيران الإمارات

وأعلنت طيران الإمارات، مؤخراً، زيادة عدد رحلاتها إلى وجهات في المنطقة بتسيير 17 رحلة إضافية خلال عطلة عيد الفطر، وذلك خلال الفترة من 26 مارس الجاري، وحتى 6 أبريل المقبل، ومن المتوقع أن يسافر هذا العام أكثر من 355 ألف مسافر على متن طيران الإمارات في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى جدة والكويت والدمام وعمان، وستشغّل طيران الإمارات 6 رحلات إضافية إلى عمّان، و5 رحلات أخرى إلى الدمام، كما ستُضيف 4 رحلات إلى جدة، وستُوسّع جدول رحلاتها إلى الكويت ليشمل رحلتين إضافيتين.

وتُتيح الرحلات الإضافية مرونة أكبر للسفر إلى دبي لقضاء عطلة عيد الفطر، ومنها إلى وجهات سياحية شهيرة في تايلاند مثل بانكوك وبوكيت، والمملكة المتحدة، ووجهات سياحية في الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مومباي وكراتشي والقاهرة، وغيرها من المدن.

وأكد يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لـ «ويز إير أبوظبي» لـ «الاتحاد»، مؤخراً، أن رحلات الشركة تشهد إشغالاً كاملاً لمقاعد الطيران لرحلات المغادرين من أبوظبي خلال هذه الإجازة وعلى وجهاتها الرئيسية، التي تشهد الطلب الأكبر خلال هذه الإجازة، مثل أذربيجان وكازاخستان وجورجيا والقاهرة في مصر وصوفيا في بلغاريا. وبحسب سكاي سكانر، تصدّرت كل من المملكة العربية السعودية، باكستان، الهند، ومصر قائمة الوجهات الأكثر بحثاً من قِبل المسافرين في الإمارات خلال الفترة من 1 إلى 16 مارس، وذلك للسفر بين 29 مارس و6 أبريل، ويتزامن عيد الفطر هذا العام مع عطلة الربيع المدرسية، مما ساهم في زيادة الطلب على السفر.

وتشير البيانات إلى أن المسافرين في الإمارات أصبحوا أكثر حرصاً على حجز رحلاتهم مبكراً، مقارنة بالسنوات السابقة. ويعكس هذا الاتجاه المتزايد نحو الحجز المسبق تحولاً استراتيجياً في التخطيط لعطلات العيد، حيث يسعى الأفراد والعائلات إلى ضمان حجوزاتهم في وجهاتهم المفضلة دون تأخير.

إقبال متزايد

توقعت «الاتحاد للطيران» ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين خلال عطلة الربيع المدرسية (20 مارس - 13 أبريل)، وعيد الفطر (أواخر مارس)، وموسم الحج (خلال شهر مايو)، وعيد الأضحى (أوائل يونيو)، والعطلة المدرسية الصيفية (28 يونيو - 24 أغسطس).

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، يخطط المسافرون لقضاء إجازاتهم وسط إقبال متزايد على الوجهات العالمية المتميزة. وأشارت الناقلة إلى أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الحجوزات إلى بانكوك، القاهرة، إسطنبول، فيينا، والدار البيضاء خلال فترة العيد، ونصحت المسافرين لضمان الحصول على أفضل الأسعار والعروض الخاصة بموسم العيد، بالحجز المبكر لتأمين المواعيد المفضلة.