"طيران أبوظبي" تتعاون مع "آرتشر للطيران" لتشغيل أولى طائرات "ميدنايت" الكهربائية

وقّعت مجموعة طيران أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية، مع شركة "آرتشر للطيران" لتشغيل النسخة الأولى من طائرتها الكهربائية العمودية من طراز "ميدنايت"، وذلك في إطار برنامج عالمي أطلقته "آرتشر" من أبوظبي بالتعاون مع "طيران أبوظبي" لتشغيل أسطول أولي بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، لبناء منظومة خدمات التاكسي الطائر وفق أعلى معايير الأمان.

وتضمنت بنود المذكرة تعاون الجانبين في تأسيس إطار عمل يتيح لشركة "آرتشر" إمكانية استهداف أسواق أخرى، وبناء كفاءات تشغيلية، وتحقيق الإيرادات المتوقعة إلى جانب تعزيز الطلب على المدى البعيد.

وبالإضافة إلى أسطول الطائرات، ستوفر "آرتشر" فرقاً من الطيارين والفنيين والمهندسين لدعم مرحلة التشغيل الأولية، ما يضمن نشر الطائرات بكفاءة وأمان.

كما تعتزم "آرتشر" تقديم بنية تحتية برمجية متكاملة تشمل تطبيق الحجز لدعم عمليات النقل الجوي المدني.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، نادر الحمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران أبوظبي، وبدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث أعلنت طيران أبوظبي نيتها تمويل عملية تشغيل طائرة "ميدنايت" ضمن البرنامج التجاري الجديد لتصبح بذلك أول مشغل لهذه الطائرات في المنطقة.

وقال نادر الحمادي، إن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية يأتي بعد متابعة المجموعة لسنوات للتطورات المرتبطة بتقنيات الطائرات الكهربائية العمودية (eVTOL)، معربا عن الفخر بالشراكة مع "آرتشر" لاستقطاب هذا النوع من الابتكارات إلى دولة الإمارات.

وأضاف: " بصفتنا مجموعة رائدة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة وأكبر مشغل للطائرات المروحية في الشرق الأوسط، فإننا نتمتع بالخبرات اللازمة لتطوير خدمات نقل جوي حضرية قابلة للتوسع، كما أننا نتطلع إلى الريادة في إطلاق خدمات التاكسي الطائر في المنطقة، بدءاً من أبوظبي".

من جانبه، قال آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران"، إن الكشف عن الإصدار الأولي من طائرات "ميدنايت"، يمثل بداية فصل جديد لشركة آرتشر، وستشكل هذه الشراكة نموذج عمل يمكن الشركة من نشر طائراتها وتوسيع عملياتها عالميًا.

وتسعى "آرتشر" إلى إحداث تحول في قطاع النقل المدني، عبر استبدال الرحلات البرية التي تستغرق ما بين 60 إلى 90 دقيقة بالسيارات والحافلات، برحلات جوية كهربائية تستغرق ما بين 10 إلى 20 دقيقة فقط، وتتميز بهدوئها واستدامتها البيئية.

كما تتميز طائرة “ميدنايت” بأنها طائرة كهربائية عمودية تتسع لأربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار، والمصممة لتشغيل رحلات متتالية، مع خفض مدة الشحن بين الرحلات.



