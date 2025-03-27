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"إعمار للتطوير" تقر توزيع 2.7 مليار درهم أرباحاً عن 2024

"إعمار للتطوير" تقر توزيع 2.7 مليار درهم أرباحاً عن 2024
27 مارس 2025 11:30

عقدت إعمار للتطوير المدرجة في سوق دبي المالي، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة في عام 2024 وناقش استراتيجيات نموها المستقبلية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، صادق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 2.7 مليار درهم "740 مليون دولار" أي ما يعادل 68% من رأس المال، كما تمّت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقّق الحسابات.
وسجّلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بلغت 65.4 مليار درهم في عام 2024، وارتفع صافي أرباحها قبل احتساب الضرائب بنسبة 20% ليصل إلى 10.2 مليار درهم.
وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، إن نتائج الشركة لعام 2024 تؤكد التزامها الراسخ بالتميز والابتكار ورضا العملاء، فالمشاريع التي تطلقها لا تقتصر على تشييد المباني، بل تهدف لإنشاء مجمعات متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتعزز المكانة العالمية لدبي.
وأضاف أن الشركة تهدف من خلال دمج التكنولوجيا والاستدامة في مشاريعها، لإعادة تعريف مفهوم المعيشة العصرية، مع ضمان تحقيق قيمة دائمة لعملائها ومساهميها، وفي عام 2025، تواصل الشركة التزامها بتقديم مشاريع جديدة تتماشى مع رؤيتها للنمو المستدام، إلى جانب تعزيز الاقتصاد وتمكين المواهب الواعدة.

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