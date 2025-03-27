الذهب يصعد بعد الرسوم الجمركية الجديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 3033.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتصل إلى 3039 دولارا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 33.68 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة ليصل إلى 971.6 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 964.01 دولار.