انطلاق منتدى "تشونغ قوان تسون 2025" في بكين بمشاركة دولية واسعة

انطلقت اليوم في العاصمة الصينية بكين، فعاليات "منتدى تشونغ قوان تسون 2025"، بمشاركة وفود تمثل أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، لمناقشة سبل تسريع الابتكار وتحفيز النمو القائم على التكنولوجيا المتقدمة.

ووفقاً لما أوردته القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية، يُنظم المنتدى هذا العام تحت شعار "القوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة والتعاون التكنولوجي العالمي"، ويستمر حتى 31 مارس الجاري، متضمناً 128 فعالية موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل الاجتماعات، وتداول التكنولوجيا، والمسابقات التقنية المتقدمة.

ويتيح المنتدى منصة للحوار بين صناع القرار، والمطورين، والباحثين، والمستثمرين، بهدف دفع عجلة التقدم التكنولوجي وتوظيفه في خدمة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

ويعد المنتدى، منذ انطلاقه عام 2007، إحدى أبرز المبادرات الدولية لاستكشاف آفاق الابتكار، حيث نجح في تنظيم أكثر من 1000 جلسة وفعالية، بمشاركة متميزة من مختلف القطاعات حول العالم.