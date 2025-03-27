«أدنيك»: حجز 94% من المساحة المخصصة للنسخة الرابعة لـ«اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك، عن حجز أكثر من 94% من المساحة المخصّصة لتنظيم النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، وهو الحدث الذي تشارك المجموعة في تنظيمه مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومجموعة أدنوك، ومكتب أبوظبي للاستثمار. مما يعكس الثقة القوية في البيئة الصناعية والاستثمارية لدولة الإمارات.

ويُعّد الطلب الكبير على المشاركة في الحدث، دليلاً على نجاح استراتيجية دولة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. إذ يهدف الحدث إلى تحقيق أهداف استراتيجية «المشروع 300 مليار»، والمساهمة بقيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.

وستنطلق فعاليات النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» في مركز أدنيك أبوظبي، من 19 وحتى 2 2 مايو المقبل، وَتُمثل هذه النسخة من الحدث توسعاً كبيراً، بعد أن زادت مساحة الحدث على النسخ الثلاث السابقة بنسبة 317%، بمساحة إجمالية تقدر بـ50 ألف متر مربع، وسيغطي الحدث 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، مما يعزّز من مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار والاستثمار الصناعي.

ويُجسد تنظيم «اصنع في الإمارات» رؤية القيادة الرشيدة في تحويل دولة الإمارات لمنصة عالمية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويؤكد جاذبية البيئة التنظيمية وتطور البنية التحتية التي توفرها الدولة.

وتشارك في الحدث مجموعة من المجالات الصناعية المتنوعة، تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتطورة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب عروض حيِّة لمنتجات الحرف التراثية والخدمات مبتكرة.

وسيشهد الحدث تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية، وورش العمل المتخصصة، التي تستضيف خبراء ومستثمرين لمناقشة التحديات والفرص في القطاعين الصناعي والتكنولوجي. كما سيشهد الحدث توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية بين عدد من الشركات المشاركة، إضافة إلى تخصيص جناح لعرض أبرز المشاريع المحلية المبتكرة.

ودعت أدنيك الشركات الراغبة في عرض ابتكاراتها ومنتجاتها وخدماتها في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» إلى استكشاف فرص الشركات المشاركة، والتواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين وصنَّاع القرار في هذه المنصة الرائدة التي تدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات.