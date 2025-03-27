«موانئ أبوظبي» تطور منشأة لتخزين المنتجات النفطية النظيفة بميناء خليفة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية لمدة 50 عاماً مع شركة «أويلز تيرمينالز»، الإماراتية المتخصّصة في توريد وتوزيع النفط، يتم بموجبها تطوير منشأة عالمية المستوى لتخزين المنتجات النفطية النظيفة في ميناء خليفة.

وستقوم «أويلز تيرمينالز» من خلال هذه الاتفاقية بتطوير منشأة صهاريج متطورة لتخزين المنتجات البترولية على مرحلتين، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف متر مكعب في المركز اللوجستي لميناء خليفة، مما يعزّز قدرات الميناء ويرسّخ مكانته مركزاً رئيسياً لتخزين وتجارة الطاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير المنشأة في منتصف عام 2027.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: يسرّنا احتضان شركة أويلز تيرمينالز في ميناء خليفة من خلال هذه الاتفاقية، التي تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء خليفة كمركز تجاري حيوي، ليس فقط لدولة الإمارات، بل للمنطقة بأكملها، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس شراكة طويلة ومثمرة مع أويلز تيرمينالز، بما يسهم في تعزيز قدرات مينائنا عبر محطة تخزين السوائل، وجذب المزيد من المتعاملين الباحثين عن بنية تحتية عالمية المستوى، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمر محمد حمد المدفع، رئيس مجلس إدارة شركة «أويلز تيرمينالز»: يعكس هذا المشروع الرائد التزامنا بتطوير بنية تحتية متطورة، ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة، وتُمهد الطريق لمواصلة توسع أعمال شركة أويلز تيرمينالز، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير محطة فعّالة ومستدامة تلبي تطلعاتنا في المستقبل، وتخدم متعاملينا الإقليميين والدوليين، وبهذه المناسبة، نتوجه بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا التعاون، ونتطلع معاً إلى استكشاف المزيد من الفرص الواعدة.

جدير بالذكر أن منشأة تخزين السوائل الجديدة من المتوقع تسهم بدور هام في دعم مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي لتوزيع السلع الأساسية في المنطقة، ورفد النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المزيد من الأنشطة التجارية.