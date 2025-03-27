«إي إتش سي للاستثمار» تستحوذ على «الفنار للغاز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إي إتش سي للاستثمار» عبر ذراعها في قطاع الطاقة شركة «الإمارات إنترناشونال للغاز» استحواذها الكامل على مجموعة الفنار للغاز، أكبر موزّع للغاز ومزوّد لخدمات الصيانة في إمارة أبوظبي، وواحدة من أبرز شركات خدمات الغاز على مستوى دولة الإمارات.

ويعكس هذا الاستحواذ سعي شركة «إي إتش سي للاستثمار» لتحقيق النمو والمرونة والتقدم التكنولوجي، بينما تعزّز دورها في تشكيل مشهد الطاقة المتطور في الإمارات.

وقال علي الجبيلي، المدير التنفيذي العضو المنتدب لشركة «إي إتش سي» للاستثمار إن هذه الخطوة تمثل امتداداً لرؤيتنا الاستثمارية الهادفة إلى دعم حضورنا في قطاعات ذات قيمة استراتيجية ومردود طويل الأمد، ومع توسّع محفظتنا في مجال الطاقة، نحرص على توجيه استثماراتنا وفق رؤية واضحة ترتكز على النمو المستدام، ودعم الأولويات الوطنية، والانطلاق من أُسس سوقية تنافسية.

من جهته، قال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «إي إتش سي» للاستثمار إن هذا الاستحواذ يمثل أكثر من مجرد توسع في أعمالنا فهو يعكس رؤيتنا للعب دور محوري في مستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات، ومن خلال دمج إمكانات مجموعة الفنار للغاز مع «الإمارات إنترناشونال للغاز»، فإننا نؤسس لنظام أكثر تكاملاً ومرونة وابتكاراً، يدعم النمو الاقتصادي والاستدامة على المدى الطويل، وينصب تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها، ووضع معايير جديدة للتميز في هذا القطاع الحيوي.

بدوره قال خالد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز إنه على مدى أكثر من 30 عاماً، تفخر المجموعة بدورها الريادي شريكاً موثوقاً في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ويشكّل هذا الاستحواذ فرصة استثنائية لتعزيز هذا الحضور ويفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو والابتكار ومن خلال توحيد قدراتنا، سنتمكن من توظيف إمكاناتنا المشتركة لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم حلول متقدمة تلبي المتطلبات المتغيرة لعملائنا وتسهم في تحقيق طموحات قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

وتقدّم مجموعة الفنار للغاز خدماتها لأكثر من 100 ألف عميل من خلال شبكة فروعها المنتشرة في جميع إمارات الدولة السبع، ونفّذت بنجاح أكثر من 5000 مشروع، شملت العديد من المشاريع الرائدة مثل جزيرة الريم، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وأبراج الاتحاد في أبوظبي، وجزيرة بلوواترز في دبي.

وتركز المرحلة المقبلة على ضمان عملية استحواذ سلسة وفعّالة مع إعطاء الأولوية لاستمرارية العمليات، والحفاظ على استقرار فرق العمل والشركاء.