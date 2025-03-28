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اقتصاد

الذهب يلامس قمة غير مسبوقة

الذهب
28 مارس 2025 09:14

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق اليوم الجمعة، على خلفية خطط  ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذ الآمن في المعدن النفيس.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3074.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3077.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ارتفع الذهب 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وتتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3084.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 34.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 984.59 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 976.25 دولار.

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ارتفاع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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