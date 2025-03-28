«أغذية» تستحوذ على مصنع «ريفيير» لتحلية وتعبئة المياه

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أغذية، استحواذها على حصة 100% في مصنع ريفيير لتحلية وتعبئة المياه المعدنية، وتُعد «ريفيير»، إحدى أبرز الشركات في مجال خدمات المياه المعبأة للمنازل والمكاتب بدولة الإمارات، وتعتبر علامة تجارية قوية في القطاع السائد. وتضاعف هذه الخطوة الاستراتيجية قاعدة العملاء المنزلية لـ«أغذية» ثلاث مرات، كما تعزّز ريادة المجموعة السوقية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التشغيلية.

ويُعزز هذا الاستحواذ قطاع المياه والأغذية في «أغذية»، حيث يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع بنسبة 6.5%، ويمثل دخولاً استراتيجياً للمجموعة في القطاع السائد، ومع تزايد الطلب على خدمات المياه إلى المنازل في مختلف أنحاء الإمارات، توفّر شركة ريفيير طاقة إنتاجية إضافية تدعم نمو «أغذية» المستمر، مما يضمن استمرارية الخدمة لشريحة أوسع من العملاء.

ومن المتوقع أن يكون لاستحواذ «ريفيير» أثر إيجابي مباشر على أرباح «أغذية»، حيث يحقق قيمة على المديين القصير والطويل، عبر تحقيق وفورات التكاليف، وعمليات أكثر كفاءة، والاستفادة من القدرات المشتركة، كما سيُعزز من كفاءة التصنيع والتوزيع ويدعم التوسّع الجغرافي للمجموعة.

وتأسّست «ريفيير» في عام 2003، وتخدم حالياً العملاء في مختلف أنحاء أبوظبي والعين ودبي والشارقة، بشكل أساسي في القطاع السائد، وتدير الشركة ثلاث منشآت تعبئة في أبوظبي ودبي، وتشغل أسطولاً يضم أكثر من 160 شاحنة توصيل، ويعمل في «ريفيير» أكثر من 780 موظفاً في مجالات الإنتاج، والخدمات اللوجستية، وخدمة العملاء، وتتمتع «ريفيير» بخبرة واسعة في قطاع خدمات المياه للمنازل والمكاتب، التي ستكمل قدرات «أغذية» التشغيلية وخبراتها السوقية والتميز في الخدمة.

وتعتبر العلامة التجارية «ريفيير» علامة راسخة في القطاع، وهي معروفة بولائها القوي للعملاء، وموثوقيتها العالية للخدمة، وسيضمن فريق الإدارة الحالي في «ريفيير» انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال وتحقيق التآزر من خلال فترة التكامل التشغيلي.

وستحتفظ «أغذية» بعلامة «ريفيير» التجارية، نظراً لقوتها السوقية وولاء عملائها الراسخ.