«غرفة دبي» تنظم ندوة حول أهمية إعداد تقارير الاستدامة للشركات

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة دبي ندوة افتراضية حول إعداد تقارير الاستدامة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية هذه التقارير في تعزيز الشفافية الخاصة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين والجهات الناظمة.

وبحضور 147 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص، ناقشت الندوة التي نظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، دور تقارير الاستدامة باعتبارها أداة رئيسة تتيح للشركات إثبات أدائها المرتبط بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالتزامن مع إدارة المخاطر والتفاعل مع الشركاء كافة.

وتعرّف المشاركون في الندوة على أهمية دور التقارير الفعالة في تمكين الشركات من تحقيق قيمة مستدامة، والحفاظ على قدرتها التنافسية في بيئة تنظيمية وأسواق سريعة التغير.

وناقشت الندوة أهداف ومعايير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي أطلقها مركز أخلاقيات الأعمال العام الماضي، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال، بما يعزّز النمو المستدام.

وشهدت الندوة تقديم عرض توضيحي من قبل الميثاق العالمي للأمم المتحدة- فرع الإمارات حول مبادئ الميثاق وإطار إعداد التقارير الخاصة به، بالإضافة إلى بعض الرؤى القيّمة حول مواءمة العمليات التجارية مع معايير الاستدامة العالمية، كما ناقش الحضور دراسة حالة من مجموعة «ترانس وورلد» حول اعتماد معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) في إعداد تقرير استدامة شامل، مما وفّر للحضور استراتيجيات عملية وأمثلة واقعية لتقارير الاستدامة الناجحة.

ومنذ تأسيسه، يلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي.