أبوظبي وجهة مفضلة للسائحين الدوليين في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)

استطاعت أبوظبي أن تكون ضمن أهم الوجهات التي يرغب السياح من مختلف دول العالم في زيارتها للعام 2025، بحسب مواقع متخصصة في السياحة.

وتتصدر أبوظبي قائمة الوجهات التي تجب زيارتها في العام 2025، بحسب تصنيف مجلة «واندرلاست» المتخصصة في السفر والسياحة.

أشارت البيانات إلى أن القائمة تضم 25 وجهة، وتضم القائمة عدداً من الوجهات السياحية مثل ألبيرتا في كندا، وأذربيجان تليها بيرمودا، ثم كولومبيا تليها كوستاريكا، ثم دبروفينك في كرواتيا تليها السيلفادور، ثم فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية تليها ألمانيا، واليابان وماليزيا وميسسيبي في الولايات المتحدة الأميركية وناميبيا ونيويورك وقطر وريو دي جينيرو في البرازيل، والرياض في السعودية، ورواندا وسالزبيرغ وفيينا في النمسا، وسنغافورة، ومدن في سلوفانيا، وأولورو-كاتا تجوتا في أستراليا، وأوزباكستان، وفيلنيوس في ليتوانيا.

واعتماداً على خيارات وتقييمات السياح الدوليين على موقع «تريب أدفيسور» العالمي، تصدرت أبوظبي ودبي قائمة أكثر 10 وجهات جاذبة للزيارة بمنطقة الشرق الأوسط في العام 2025.

وجاءت أبوظبي ضمن أبرز 10 وجهات عالمية غير تقليدية رائجة للسفر، خلال عام 2025، وفقاً لتقرير سابق صدر في أكتوبر الماضي عن «إكسبيديا» المتخصصة في تقديم خدمات السفر المتكاملة، حيث أشار التقرير إلى أن الوجهات غير التقليدية الأكثر رواجاً في 2025 هي ريمس في فرنسا، وبريشيا في إيطاليا، وكوزو ميل في المكسيك، وسانتا باربرا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، ووايكاتو في نيوزيلندا، وجيرونا في إسبانيا وفوكوكا في اليابان، وأبوظبي في الإمارات، وكرابي في تايلاند، وكنمور في كندا، ويتضمن تقرير «إكسبيديا» السنوي «أفكار اتجاهات السفر لعام 2025»، والذي يتضمن تنبؤات قائمة على البيانات حول العوامل المحفزة للمسافرين، والأماكن التي سيقصدونها العام المقبل.

وتصدَّرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم لعام 2025، للعام التاسع على التوالي منذ 2017، وفقاً لموقع الإحصائيات الإلكتروني «نومبيو»، ما يعكس جهود الإمارة في تبني الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة أمنياً، الأمر الذي يسهم بشكل رئيسي في جذب السياح والزوار من مختلف دول العالم.

وتهدف الاستراتيجية السياحية لأبوظبي 2030 إلى نمو العائد الاقتصادي للقطاع من 49 مليار درهم في 2023، إلى 90 مليار درهم في 2030، وزيادة عدد الوظائف بنحو 178 ألف وظيفة جديدة بحلول 2030، إضافة إلى زيادة عدد الزوار للإمارة إلى 39.3 مليون زائر بحلول 2030.

وأشارت توقعات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، في وقت سابق، إلى أن عدد زوار إمارة أبوظبي وصل إلى 27 مليون زائر بنهاية العام 2024، مقارنة بـ 24 مليون زائر خلال عام 2023، بنمو 12%.

وتضم أبوظبي نحو 34 ألف غرفة فندقية في الإمارة، وسط توقعات بإضافة أكثر من 16 ألف غرفة جديدة للسنوات القادمة حتى 2030.

وما يؤكد تسجيل أبوظبي نمواً في السياحة منذ بداية العام الجاري، تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي مستويات قياسية خلال شهر فبراير الماضي، بدعم زوار معرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع والأمن البحري «نافدكس»، لتسجل أعلى متوسط سعر يومي للغرف الفندقية وإيرادات الغرفة الفندقية منذ عام 2009، وفقاً لبيانات أولية لشركة «كو ستار» المتخصصة في توفير بيانات ومعلومات أسواق العقارات، وتصدر مطار زايد الدولي مطارات المنطقة بنمو السعة المقعدية لشهر مارس الجاري ليسجل نمواً بنسبة 15.9%، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأشارت بيانات المؤسسة لشهر مارس الجاري، إلى أن مطار زايد الدولي سجل 1.55 مليون مقعد في شهر مارس الجاري، مقارنة مع 1.34 مليون مقعد في مارس من العام الماضي، في وقت سجلت «الاتحاد للطيران» نمواً بنسبة 20% في السعة المقعدية، لتكون إحدى أعلى نسب النمو في مارس الجاري، لتسجل إجمالي 1.15 مليون مقعد في مارس الجاري.

وجهات سياحية

تشهد أبوظبي العام الجاري افتتاح عدد من المشاريع الثقافية والسياحية مثل مشروع «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، الذي أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع ميرال ومجموعة «تيم لاب» الفنية، افتتاحه يوم 18 أبريل 2025 في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات في أبوظبي. وتحتضن جزيرة السعديات قريباً متحف زايد الوطني، وهو المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، الذي يروي قصة الحياة على كوكب الأرض وأصول الكون، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، الذي يعرض أعمالاً فنية حديثة ومعاصرة تعكس تنوّع الثقافات والتوجهات في العالم، وسيشهد العام الحالي افتتاح توسعة ياس ووتروولد في جزيرة ياس أيضاً، وتضم جزيرة ياس عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس باي ووترفرونت، وغيرها من الوجهات التي تستقطب السياح من مختلف دول العالم.