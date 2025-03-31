الإثنين 31 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يواصل الارتفاع

الذهب يواصل الارتفاع
31 مارس 2025 08:44

تجاوزت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 3100 دولار للأوقية لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الاميركية، والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً قياسياً بلغ 3106.50 دولار للأوقية "الأونصة".
وحققت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى، وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، والتضخم.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.

أخبار ذات صلة
الذهب يلامس قمة غير مسبوقة
الذهب يصعد بعد الرسوم الجمركية الجديدة
المصدر: رويترز
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
سعر الذهب
آخر الأخبار
ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
علوم الدار
ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
اليوم 11:06
رواد الفضاء المشاركون في الرحلة
الترفيه
"سبايس إكس" تستعد لإطلاق أول رحلة مأهولة فوق قطبي الأرض
اليوم 10:50
في اجتماع "بريكس".. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
اقتصاد
في اجتماع "بريكس".. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
اليوم 10:44
فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر
الأخبار العالمية
فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر
اليوم 10:36
أسعار الوقود لشهر أبريل 2025
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر أبريل 2025
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©