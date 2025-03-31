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اقتصاد

معرض هانوفر الصناعي الدولي ينطلق اليوم

جانب من المعرض
31 مارس 2025 11:43

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات معرض هانوفر الدولي للصناعة، أكبر معرض عالمي لصناعة الآلات والصناعات الإلكترونية.
ويشارك في المعرض حوالي 4 آلاف جهة عرض من أكثر من 60 دولة لعرض منتجاتهم الجديدة حتى يوم الجمعة المقبل.
ومن المتوقع أن يستقبل المعرض زواراً من 120 دولة.
وسيكون للذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في المعرض مجدداً، إلى جانب الهيدروجين والإنتاج الصديق للمناخ والتحول الصناعي. 
كما تشارك في المعرض أيضاً شركات تكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون ويب سيرفيسز وسيمنس وبوش، إضافة إلى شركات متوسطة الحجم وأكثر من 300 شركة ناشئة.
وفي نسخة العام الماضي، بلغ عدد زوار المعرض 130 ألفاً.

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المصدر: د ب أ
معرض هانوفر الصناعي
هانوفر
معرض هانوفر الصناعي الدولي
ألمانيا
معرض هانوفر
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