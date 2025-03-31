الذهب يسجل مستوى قياسياً متجاوزاً 3100 دولار

تجاوزت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 3100 دولار للأوقية لأول مرة، مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف إزاء التضخم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، ليسجل أقوى أداء ربع سنوي منذ عام 1986.

وواصل الذهب سلسلة من الزيادات القياسية ليرتفع 18 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة ليصل إلى 3117.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 3128.06 دولار في وقت سابق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب كذلك 1.1 بالمئة إلى 3149.60 دولار.

وقفز الذهب بأكثر من 27 بالمئة العام الماضي مدعوماً بعوامل عدة منها خلفية السياسة النقدية والإقبال القوي من جانب البنوك المركزية على الشراء، والتي دفعت المستثمرين نحو الأصل الآمن.

وعلى الرسوم البيانية، ارتفع مؤشر القوة النسبية للذهب فوق مستوى 77، مما يشير إلى أن السوق في حالة تشبع شراء، لكن المحللين قالوا إن القوة الدافعة خالفت أي منطق معياري لتحديد مستويات الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 34.17 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحداً بالمئة إلى 993.15 دولار، والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 976.75 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة نحو تحقيق مكاسب شهرية.