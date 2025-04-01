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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد

الذهب
1 ابريل 2025 12:27

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، قبل دخول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأميركية حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأربعاء. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الذهب اقترب اليوم من 3150 دولارا للأوقية ليسجل رقما قياسيا جديدا بعد أن سجل رقما قياسيا يوم الجمعة عندما واصل ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي. وبحلول الساعة الثانية و19 دقيقة دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة  جرى تداول الذهب بسعر 29ر3132 دولارا للأوقية بعد أن كان قد ارتفع سعر الذهب بنسبة 8ر0% إلى  3149 دولارا للأوقية في العقود الفورية في بداية التعاملات، بزيادة تراكمية نسبتها 19% منذ بداية العام الحالي. وفي سوق الصرف استقر مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار، كما استقرت أسعار الفضة والبلاتين وارتفع سعر البالاديوم. 

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المصدر: وكالات
أسعار الذهب
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