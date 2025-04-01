الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

يونس حاجي الخوري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. مسار مستدام لتحقيق التنمية

يونس حاجي الخوري
2 ابريل 2025 01:43

تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. 
وحرصت وزارة المالية على تطوير إطار متكامل لهذه الشراكة، واضعة أسساً تشريعية وتنظيمية تسهم في تمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، مع تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية. ولتعزيز هذا التوجه، جاء القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص ليشكل محطة تحول مهمة في مسار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث وضع إطاراً شاملاً يعزز من الشفافية والكفاءة ويضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل يحقق المصالح المشتركة. وفي إطار ترجمة هذا القانون إلى واقع عملي، أصدرت وزارة المالية دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بعد اعتماد مجلس الوزراء، ليكون بمثابة خريطة طريق تسهل على الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص التعامل مع مختلف مراحل المشاريع، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والإدارة. 
ويركز الدليل على توفير منهجية واضحة تضمن تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير حلول مبتكرة وفعالة لمختلف القطاعات.
إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يقتصر على كونه أداة لتمويل المشاريع، بل يتعدى ذلك إلى كونه وسيلة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء قدرات الجهات الحكومية للاستفادة من الممارسات العالمية في الإدارة والابتكار. فالمشاريع القائمة على الشراكة تحقق مزيجاً متكاملاً من الكفاءة التشغيلية والخبرة التقنية والقدرة المالية، ما يعزز من مرونة الأداء الحكومي ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
وقد حددت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية القطاعات ذات الأولوية لهذه الشراكة، حيث تشمل مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة. وتمضي الوزارة قدماً في تنفيذ مشاريع حيوية تعكس هذا النهج. 
وانطلاقاً من إيمانها بأهمية بناء الوعي وتعزيز قدرات الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، نظمت وزارة المالية سلسلة من الورش التوعوية التي استعرضت أبرز محاور دليل الشراكة وآليات تطبيقه، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الأطر التنظيمية الجديدة، وضمان التطبيق الأمثل لمشاريع الشراكة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، أضحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتعزيز التنمية المستدامة وضمان استدامة المشروعات الحكومية بكفاءة وفاعلية. ومن هذا المنطلق، تواصل وزارة المالية جهودها لتعزيز هذا المسار، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل بين الموارد الحكومية والخبرات الخاصة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في تبني نماذج الشراكة الناجحة لدفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي بما ينسجم مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
* وكيل وزارة المالية

أخبار ذات صلة
تمكين الشباب
"المالية" تطلق مبادرات إنسانية ومجتمعية خلال شهر رمضان
يونس حاجي الخوري
القطاع العام
القطاع الخاص
التنمية المستدامة
وزارة المالية
آخر الأخبار
خلال توزيع كسوة العيد على الأطفال (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم هدايا العيد لأطفال المستشفى الميداني الإماراتي
اليوم 01:44
صبي يجلس في عربة تحمل أكياس دقيق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة بلا خبز.. كارثة إنسانية مروعة تعصف بالقطاع
اليوم 01:44
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس (وكالات)
الأخبار العالمية
واشنطن: تشكيل حكومة جديدة في سوريا «خطوة إيجابية»
اليوم 01:44
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: مقتل 322 طفلاً خلال عشرة أيام في غزة
اليوم 01:44
مركبات متضررة عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الغارات الإسرائيلية اغتيال للقرار الأممي 1701
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©