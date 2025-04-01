أبوظبي تستعد لموسم حافل بالفعاليات خلال الربع الثاني

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد أبوظبي لموسم حافل من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري، تمثل مختلف القطاعات من الاستثمار والتجارة والصناعة والصحة والطيران والتعليم والتكنولوجيا والنقل والرياضة، حيث يستحوذ شهر أبريل على العدد الأكبر من الفعاليات.

وتفصيلاً حول الفعاليات، بحسب أجندة الفعاليات على الموقع الإلكتروني لـ«أدنيك»، ينطلق في الفترة بين 7 إلى 9 من أبريل، المؤتمر السنوي للاستثمار «AIM»، وهو منصة استثمارية عالمية تربط بين القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية، سيجمع الحدث مشاركين من 179 دولة ويشمل أكثر من 400 جلسة ونحو 1000 متحدث، ويغطي الحدث قطاعات رئيسة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة العالمية، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام والتعاون العالمي.

وبين 7 إلى 8 أبريل، تنطلق النسخة الثامنة من المنتدى الخليجي الهندي لمستثمري الفنادق (GIOHIS)، والتي تركز على مستثمري العقارات الفندقية والمطورين وأصحاب الامتياز. وتنطلق القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات في الفترة بين 8 إلى 9 أبريل، والتي تنعقد تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية» وتمثل القمة إحدى المبادرات البارزة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالمساهمة في تعزيز الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، ينطلق مؤتمر للعناية بالجروح 2025 في الفترة بين 10 إلى 11 أبريل، تحت عنوان «التقدم في العناية بالجروح: استكشاف الابتكارات وتحسين النتائج»، ويؤكد المؤتمر على أهمية تطوير برامج فعالة للتوعية بالعناية بالجروح كما يسلط الضوء على الخبرات الدولية في المجال ويستعرض أحدث العلاجات الطبية والجراحية من أجل مستقبل أكثر صحة.

قطاع الطيران

وفي قطاع الطيران، تنطلق مسابقة الطائرات المسيرة A2RL في الفترة بين 11 و 12 أبريل، وتسهم هذه المسابقة بشكل كبير في تعزيز الابتكار في تكنولوجيا سباقات الطائرات المسيرة.

ويجمع أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، الذي ينطلق في الفترة بين 15 و17 من أبريل، قادة الرعاية الصحية وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، لمعالجة وجهات النظر والتحديات العالمية، وتشكيل مسارات لمنظومة شاملة للرعاية الصحية، بهدف «تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية».

وفي الفترة بين 17 إلى 18 من أبريل، ينطلق معرض منصة تعليم الذي يجمع المؤسسات التعليمية والخبراء العالميين في المعرض لمناقشة التخصصات الأكاديمية التي تتماشى مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل في أبوظبي ودولة الإمارات، ويشكل المعرض منصة لتبادل الأفكار لتعزيز جودة التعليم وضمان توافق المناهج مع الاحتياجات المستقبلية.

وينطلق معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2025 في الفترة بين 18 و 20 أبريل، ويعد حدثاً بارزاً ومؤثراً في صناعة الترفيه والثقافة الشعبية في المنطقة، ويضم الحدث نخبة من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجالات الأفلام، التلفزيون، الخيال العلمي، الرسوم المتحركة، والقصص المصورة، مما يجعله منصة مهمة للابتكار والإبداع.

المركبات الكهربائية

ويعد معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية 2025 الذي ينطلق بين 21 إلى 23 من أبريل، أكبر حدث سنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخصص لتشكيل مستقبل التنقل الكهربائي.

وتنطلق الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 بين 26 أبريل حتى 5 مايو المقبل، ويهدف إلى تعزيز مكانته العالمية عبر تقديم محتوى ثقافي رفيع المستوى، ويُُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون بين قطاعات النشر الإقليمية والصناعات الإبداعية، مما يسهم في نمو ثقافة شاملة تتبنى الوسائط المقروءة والمرئية والمسموعة والتفاعلية.

وفي الفترة بين 28 أبريل إلى 2 من مايو المقبل، ينعقد المؤتمر العالمي للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين - IFATCA، ويهدف الى تطوير وتعزيز وضع مهنة المراقبة الجوية ومجتمع الملاحة الجوية وتشجيع التعاون بين كافة الأطراف والجهات المهتمة بمجال الملاحة الجوية وزيادة مستوى الوعي العلمي والفني ومستوى المعرفة بين الأعضاء من خلال جهود التعليم المستمر في أنحاء العالم.

وفي الفترة بين 28 إلى 30 من أبريل، تنطلق المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2025، وتقام المسابقة سنوياً للاحتفاء بالمواهب الإماراتية وللإسهام في رفع كفاءة وإنتاجية الشباب الإماراتيين وتمكينهم من مهارات سوق العمل للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة بالدولة.

وفي 28 من أبريل، تنطلق جائزة الشيخ زايد للكتاب، وهي جائزة تُمنح كل سنة لصناع الثقافة، والمفكرين، والمبدعين، والناشرين، والشباب، عن مساهماتهم في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية، وذلك وفق معايير علمية وموضوعية.

وفي شهر مايو، تنطلق في الفترة بين 4 إلى 8 مايو، ندوة التقدم في أبحاث الكهرومغناطيسية لتستعرض التقدم في التطوير الحديث للكهرومغناطيسية والفوتونيات والتطبيقات ومتعددة التخصصات.

وفي الفترة بين 13 إلى 16 من مايو المقبل، ينطلق مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، ينظم مركز أبوظبي للصحة العامة فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيـز الصحة والتثقيف الصحي في دورته الـ 25 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

اصنع في الإمارات

وفي القطاع الصناعي، ينطلق معرض «اصنع في الإمارات»، في الفترة بين 19 إلى 22 من مايو المقبل، الذي يعد دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّّرين للمساهمة في استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، «مشروع 300 مليار» والاستفادة من العديد من المزايا والفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، من خلال الاستثمار في صناعات المستقبل، والصناعات المتقدمة، وتصدير المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة.

وينطلق معرض «إنترا لوجيستيكس» بين 27 إلى 28 من مايو المقبل، ويجمع مقدمي سلسلة التوريد والحلول اللوجستية الفعالة مع الزوار المشاركين في سلسلة التوريد ومحترفي التصنيع، ويستقطب المعرض كبار مسؤولي المشتريات الذين ينتمون إلى نخبة من تجار التجزئة، والمصنعين، والمؤسسات المالكة للعلامات التجارية من مختلف الصناعات، التي تبحث عن الموردين الذين يمكنهم مساعدتهم في الوصول إلى عملائهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.

وفي ختام شهر مايو، وتحديداً في الفترة بين 27 إلى 29 من مايو المقبل، ينطلق المؤتمر العالمي للمرافق 2025، الذي يجمع قادة الصناعة في هذا المجال ليقدم فرصة متميزة لعرض التقنيات واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار، ويشكل الحدث مستقبلاً مستداماً للمرافق في جميع أنحاء العالم من خلال التركيز على دمج مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة الشبكة وتحسين إدارة المياه.

فعاليات متنوعة

تنطلق فعاليات صيف أبوظبي الرياضي في 8 من يونيو المقبل، وتستمر حتى 21 من أغسطس. وفي الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، تستقطب عدداً من الفعاليات المتنوعة في شهري أبريل ومايو، منها حفلة الفنان العالمي «ستينغ» في 3 من أبريل وعرض «البؤساء» بين 10 إلى 20 من أبريل، والعروض الكوميدية مثل عرض «ترفير نوا» في 26 من أبريل، وكيفين هارت«في 7 من مايو المقبل، إضافة إلى حفل فرقة «توتو» العالمية في 7 مايو المقبل، والجولة النهائية للدوري الأوروبي للطيران التركي في الفترة بين 23 إلى 25 من مايو المقبل، والعرض الكوميدي لـ«جو كوي» في 29 من مايو المقبل، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأحداث في شهر يونيو أيضاً، مثل عرض «ديزني جونيور بين 6 إلى 8 من يونيو المقبل، وعرض «ماما ميا»» بين 11 إلى 22 من يونيو المقبل.